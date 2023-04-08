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«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 9 апреля 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис» 9 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
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Марк-Андре Флери («Миннесота Уайлд»).
Фото Твиттер «Миннесоты», Twitter

9 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России нет официального вещателя североамериканской лиги.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.00 (24%), ничья идет за 4.40 (20%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Миннесоту» при благоприятном исходе принесет 1740 рублей.

Команды встречаются четвертый раз в сезоне: пока преимущество на стороне «Минни» (две победы). Поставить на непоражение гостей в предстоящем матче можно за 2.04.

Представлены рынки на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Успех хозяев можно взять за 1.42, гостей — за 2.84.

Также доступны ставки на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.01, Ф2(+1.5) — за 1.78;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.80, Ф2(+2.5) — за 1.38.

Аналитики считают, что игра получится результативной: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.19. Этот тотал заходил в двух из трех игр команд текущего сезона.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис»

Хозяева проводят неплохой сезон: идут шестыми в Западной конференции и отстают от лидера всего на восемь очков. Гости же рискуют не попасть в плей-офф: расположились лишь на 11-й строчке в конференции. Также «Миннесота» имеет преимущество в личных встречах: разгромно выиграла в двух из трех встреч текущего сезона. «Минни» неплохо выступают дома — не проигрывают в основное время на протяжении четырех встреч (три победы).

Рекомендуемая ставка: победа «Миннесоты» в основное время за 1.74.

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«Реал» — «Вильярреал»: где смотреть матч ла лиги 8 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
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