9 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России нет официального вещателя североамериканской лиги.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.00 (24%), ничья идет за 4.40 (20%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Миннесоту» при благоприятном исходе принесет 1740 рублей.

Команды встречаются четвертый раз в сезоне: пока преимущество на стороне «Минни» (две победы). Поставить на непоражение гостей в предстоящем матче можно за 2.04.

Представлены рынки на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Успех хозяев можно взять за 1.42, гостей — за 2.84.

Также доступны ставки на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.01, Ф2(+1.5) — за 1.78;

• Ф1(-2.5) можно взять за 2.80, Ф2(+2.5) — за 1.38.

Аналитики считают, что игра получится результативной: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.19. Этот тотал заходил в двух из трех игр команд текущего сезона.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис»

Хозяева проводят неплохой сезон: идут шестыми в Западной конференции и отстают от лидера всего на восемь очков. Гости же рискуют не попасть в плей-офф: расположились лишь на 11-й строчке в конференции. Также «Миннесота» имеет преимущество в личных встречах: разгромно выиграла в двух из трех встреч текущего сезона. «Минни» неплохо выступают дома — не проигрывают в основное время на протяжении четырех встреч (три победы).

Рекомендуемая ставка: победа «Миннесоты» в основное время за 1.74.