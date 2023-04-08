«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 9 апреля 2023 года
9 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ встретятся команды из Западной конференции — «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России нет официального вещателя североамериканской лиги.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 1.74, что составляет примерно 56% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 4.00 (24%), ничья идет за 4.40 (20%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Миннесоту» при благоприятном исходе принесет 1740 рублей.
Команды встречаются четвертый раз в сезоне: пока преимущество на стороне «Минни» (две победы). Поставить на непоражение гостей в предстоящем матче можно за 2.04.
Представлены рынки на выигрыш любой из команд с учетом овертайма. Успех хозяев можно взять за 1.42, гостей — за 2.84.
Также доступны ставки на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.01, Ф2(+1.5) — за 1.78;
• Ф1(-2.5) можно взять за 2.80, Ф2(+2.5) — за 1.38.
Аналитики считают, что игра получится результативной: тотал больше 5.5 гола доступен за 1.67, ТМ 5.5 — за 2.19. Этот тотал заходил в двух из трех игр команд текущего сезона.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис»
Хозяева проводят неплохой сезон: идут шестыми в Западной конференции и отстают от лидера всего на восемь очков. Гости же рискуют не попасть в плей-офф: расположились лишь на 11-й строчке в конференции. Также «Миннесота» имеет преимущество в личных встречах: разгромно выиграла в двух из трех встреч текущего сезона. «Минни» неплохо выступают дома — не проигрывают в основное время на протяжении четырех встреч (три победы).
Рекомендуемая ставка: победа «Миннесоты» в основное время за 1.74.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4