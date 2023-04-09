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«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 9 апреля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 9 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

9 апреля в Мерсисайде состоится главный матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром на эту встречу выбран Пол Тирни.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
09 апр, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Арсенал

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что вести этот матч будет «Арсенал». Победа лидера АПЛ доступна с коэффициентом 2.35, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья идет за 3.70 (23%), успех «Ливерпуля» — за 2.80 (35%).

Ставка в 1000 рублей гостей в случае их выигрыша принесет 2350 рублей, а чистая прибыль составит 1350 рублей.

Считаете, что Клопп правильно настроит игроков, и это позволит красным хотя бы не уступить? Вариант 1Х оценен в 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. Правда, «верх» по голам соперники пробили только в одном из четырех последних очных матчей.

Эксперты не сомневаются, что команды обменяются забитыми мячами, как сделали это в первом круге (3:2). На результативные действия с обеих сторон котировка — 1.57, на противоположный исход — 2.40.

«Ливерпуль» громил «Арсенал» по угловым в 11 последних матчах на «Энфилде». На то, что это произойдет снова, можно поставить за 1.93. На победу канониров по корнерам коэффициент — 2.10, на ничью — 8.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, ничья 1:1 за 7.50.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

«Арсеналу» очень нужны три очка в предстоящей игре, чтобы сохранить отрыв от «Сити», но взять их будет очень непросто. История встреч на «Энфилде» и энергия даже такого «помятого» «Ливерпуля» может остановить команду Артеты. Поэтому на результат ставить достаточно опасно. На голы — тоже. Например, во встрече прошлого тура между «Ливерпулем» и «Челси» просматривался ТБ 2.5, но он и близко не состоялся.

К чему стоит присмотреться в этой ситуации, так это к количеству угловых. Обе команды располагают агрессивными и любящими идти в обводку вингерами, которых все время поддерживают крайние защитники. Соперники будут очень много атаковать флангами, и это станет залогом большого числа корнеров.

Однако поставить стоит на угловые именно «Ливерпуля», так как на «Энфилде» красные всегда особенно активны впереди вне зависимости от результата. В последних семи домашних матчах против «Арсенала» они легко преодолевали отметку в пять корнеров. И наверняка сделают это снова.

Рекомендуемая ставка: хозяева подадут больше 4.5 угловых за 1.65.

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ФК Ливерпуль
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«Миннесота» — «Сент-Луис»: прогноз на матч НХЛ 9 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
Результаты / календарь
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22 тур
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24 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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 8 1 4
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