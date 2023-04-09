9 апреля в Мерсисайде состоится главный матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром на эту встречу выбран Пол Тирни.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что вести этот матч будет «Арсенал». Победа лидера АПЛ доступна с коэффициентом 2.35, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья идет за 3.70 (23%), успех «Ливерпуля» — за 2.80 (35%).

Ставка в 1000 рублей гостей в случае их выигрыша принесет 2350 рублей, а чистая прибыль составит 1350 рублей.

Считаете, что Клопп правильно настроит игроков, и это позволит красным хотя бы не уступить? Вариант 1Х оценен в 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. Правда, «верх» по голам соперники пробили только в одном из четырех последних очных матчей.

Эксперты не сомневаются, что команды обменяются забитыми мячами, как сделали это в первом круге (3:2). На результативные действия с обеих сторон котировка — 1.57, на противоположный исход — 2.40.

«Ливерпуль» громил «Арсенал» по угловым в 11 последних матчах на «Энфилде». На то, что это произойдет снова, можно поставить за 1.93. На победу канониров по корнерам коэффициент — 2.10, на ничью — 8.50.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, ничья 1:1 за 7.50.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

«Арсеналу» очень нужны три очка в предстоящей игре, чтобы сохранить отрыв от «Сити», но взять их будет очень непросто. История встреч на «Энфилде» и энергия даже такого «помятого» «Ливерпуля» может остановить команду Артеты. Поэтому на результат ставить достаточно опасно. На голы — тоже. Например, во встрече прошлого тура между «Ливерпулем» и «Челси» просматривался ТБ 2.5, но он и близко не состоялся.

К чему стоит присмотреться в этой ситуации, так это к количеству угловых. Обе команды располагают агрессивными и любящими идти в обводку вингерами, которых все время поддерживают крайние защитники. Соперники будут очень много атаковать флангами, и это станет залогом большого числа корнеров.

Однако поставить стоит на угловые именно «Ливерпуля», так как на «Энфилде» красные всегда особенно активны впереди вне зависимости от результата. В последних семи домашних матчах против «Арсенала» они легко преодолевали отметку в пять корнеров. И наверняка сделают это снова.

Рекомендуемая ставка: хозяева подадут больше 4.5 угловых за 1.65.

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