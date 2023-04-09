«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 9 апреля 2023 года
9 апреля в Мерсисайде состоится главный матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром на эту встречу выбран Пол Тирни.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что вести этот матч будет «Арсенал». Победа лидера АПЛ доступна с коэффициентом 2.35, вероятность этого исхода — примерно 42%. Ничья идет за 3.70 (23%), успех «Ливерпуля» — за 2.80 (35%).
Ставка в 1000 рублей гостей в случае их выигрыша принесет 2350 рублей, а чистая прибыль составит 1350 рублей.
Считаете, что Клопп правильно настроит игроков, и это позволит красным хотя бы не уступить? Вариант 1Х оценен в 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25. Правда, «верх» по голам соперники пробили только в одном из четырех последних очных матчей.
Эксперты не сомневаются, что команды обменяются забитыми мячами, как сделали это в первом круге (3:2). На результативные действия с обеих сторон котировка — 1.57, на противоположный исход — 2.40.
«Ливерпуль» громил «Арсенал» по угловым в 11 последних матчах на «Энфилде». На то, что это произойдет снова, можно поставить за 1.93. На победу канониров по корнерам коэффициент — 2.10, на ничью — 8.50.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, ничья 1:1 за 7.50.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»
«Арсеналу» очень нужны три очка в предстоящей игре, чтобы сохранить отрыв от «Сити», но взять их будет очень непросто. История встреч на «Энфилде» и энергия даже такого «помятого» «Ливерпуля» может остановить команду Артеты. Поэтому на результат ставить достаточно опасно. На голы — тоже. Например, во встрече прошлого тура между «Ливерпулем» и «Челси» просматривался ТБ 2.5, но он и близко не состоялся.
К чему стоит присмотреться в этой ситуации, так это к количеству угловых. Обе команды располагают агрессивными и любящими идти в обводку вингерами, которых все время поддерживают крайние защитники. Соперники будут очень много атаковать флангами, и это станет залогом большого числа корнеров.
Однако поставить стоит на угловые именно «Ливерпуля», так как на «Энфилде» красные всегда особенно активны впереди вне зависимости от результата. В последних семи домашних матчах против «Арсенала» они легко преодолевали отметку в пять корнеров. И наверняка сделают это снова.
Рекомендуемая ставка: хозяева подадут больше 4.5 угловых за 1.65.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4