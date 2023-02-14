Даниил Медведев — Алехандро Давидович: вторая ракетка России уверенно стартует в Роттердаме
14 февраля в первом раунде турнира в Роттердаме вторая ракетка России Даниил Медведев сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокина. Встреча начнется приблизительно в 23.00 по московскому времени. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Медведева.
Даниил — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.16, что приблизительно 86% вероятности исхода. Успех испанца доступен за 5.20 (14%).
Ставка в 1000 рублей на триумф Алехандро в случае его триумфа принесет выплату в 5200 рублей, а чистая прибыль составит 4200 рублей.
Аналитики предполагают, что матч станет для Медведева легкой прогулкой: на его победу 2:0 по сетам котировка — 1.52.
У испанца небольшие шансы выиграть даже одну партию. Коэффициент на это событие — 2.43.
Тотал больше 20.5 геймов оценен в 2.00, ТМ 20.5 — в 1.81.
Если считаете, что матч получится близким, возьмите успех испанца с форой (+4.5) гейма за 2.04. Ф1(-4.5) идет за 1.78.
Тай-брейк в матче доступен за 3.00. В единственном матче между теннисистами 13-й гейм не разыгрывался.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Алехандро Давидович
Медведев не играл больше трех недель с поражения от Корды на Australian Open. Даниил восстанавливал силы, чтобы ударно провести вторую половину хардового сезона. Очевидно, что для россиянина этот турнир — один из разминочных перед более ценными мартовскими «мастерсами» в США. С другой стороны, Медведев не играл Роттердам в прошлом сезоне и может набрать полноценные 500 очков, которые наверняка позволят ему вернуться в топ-10.
Даниил хорош на крытом харде — в прошлом сезоне он взял в похожих условиях турнир в Вене, а всего на его счету семь титулов в зале. Его соперник — Давидович-Фокина — типичный испанец, который ждет грунтовый сезон. Алехандро выступает на харде нестабильно, редко выигрывает даже два матча подряд. На прошлой неделе в Монпелье он вылетел от Кентена Алиса — абсолютно среднего игрока из второй сотни рейтинга. Для Медведева Давидович в нынешних обстоятельствах не станет непреодолимым препятствием.
Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейм за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2