14 февраля в первом раунде турнира в Роттердаме вторая ракетка России Даниил Медведев сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокина. Встреча начнется приблизительно в 23.00 по московскому времени. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Медведева.

Даниил — фаворит встречи, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.16, что приблизительно 86% вероятности исхода. Успех испанца доступен за 5.20 (14%).

Ставка в 1000 рублей на триумф Алехандро в случае его триумфа принесет выплату в 5200 рублей, а чистая прибыль составит 4200 рублей.

Аналитики предполагают, что матч станет для Медведева легкой прогулкой: на его победу 2:0 по сетам котировка — 1.52.

У испанца небольшие шансы выиграть даже одну партию. Коэффициент на это событие — 2.43.

Тотал больше 20.5 геймов оценен в 2.00, ТМ 20.5 — в 1.81.

Если считаете, что матч получится близким, возьмите успех испанца с форой (+4.5) гейма за 2.04. Ф1(-4.5) идет за 1.78.

Тай-брейк в матче доступен за 3.00. В единственном матче между теннисистами 13-й гейм не разыгрывался.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Алехандро Давидович

Медведев не играл больше трех недель с поражения от Корды на Australian Open. Даниил восстанавливал силы, чтобы ударно провести вторую половину хардового сезона. Очевидно, что для россиянина этот турнир — один из разминочных перед более ценными мартовскими «мастерсами» в США. С другой стороны, Медведев не играл Роттердам в прошлом сезоне и может набрать полноценные 500 очков, которые наверняка позволят ему вернуться в топ-10.

Даниил хорош на крытом харде — в прошлом сезоне он взял в похожих условиях турнир в Вене, а всего на его счету семь титулов в зале. Его соперник — Давидович-Фокина — типичный испанец, который ждет грунтовый сезон. Алехандро выступает на харде нестабильно, редко выигрывает даже два матча подряд. На прошлой неделе в Монпелье он вылетел от Кентена Алиса — абсолютно среднего игрока из второй сотни рейтинга. Для Медведева Давидович в нынешних обстоятельствах не станет непреодолимым препятствием.

Рекомендуемая ставка: ТМ 21.5 гейм за 1.60.