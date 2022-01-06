6 января в 20-м туре итальянской серии А «Милан» примет «Рому». Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 20:30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 20:25.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 2.23 — это примерно 43% вероятности. Успех «Ромы» доступен за 3.20 (30%), а ничья — за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.65, а Ф2(0) — за 2.32.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.70, а ТМ 2.5 — за 2.23.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.61. Противоположный исход доступен за 2.32.

Шансы «Милана» забить минимум дважды оцениваются коэффициентом 1.94.

Уверены, что «Рома» отличится свыше одного раза? ИТБ2 (1.5) идет за 2.40.

Ждете, что оба соперника могут забить минимум дважды? Вы можете поставить «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 5.10.

Ибрагимович забил семь мячей за «Милан» в чемпионате. Отличится снова? Поставить на гол Златана можно за 1.95.

Абрахам — лучший бомбардир «Ромы» с шестью мячами на счету. Забьет в ближайшем матче? Гол Тэмми идет за 3.00.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.48, а удаления — 3.70.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании:

— 1:1 — коэффициент 7.00;

— 2:1 — 8.50;

— 1:0 — 9.20.