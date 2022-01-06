6 января «Милан» примет «Рому» в 20-м туре итальянской серии А. Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Начало в 20.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Милана» можно за 1.97 — это около 50% вероятности. Успех «Ромы» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «Милан» потенциальная выплата составит 1970 рублей, а прибыль — 970 рублей.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на матч, к примеру:

— Ф1(0) идет за 1.46, а Ф2(0) — за 2.85;

— Ф1(-1) идет за 2.65, а Ф2(+1) — за 1.48;

— Ф1(-1.5) идет за 3.40, а Ф2(+1.5) — за 1.32.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.77, а ТМ 2.5 — за 2.12.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. Обратный исход доступен за 2.15.

Шансы «Милана» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 1.85.

Уверены, что «Рома» забьет больше гола? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.80.

Ждете, что соперники сумеют отличиться минимум по два раза? Сделать ставку на «каждая команда больше (1.5)» можно за 5.70.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.90.