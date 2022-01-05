«Милан» и «Ювентус» с нового года вернутся в чемпионскую гонку Серии А

Первыми жертвами грандов станут «Рома» и «Наполи».

В четверг, 6 января, после новогодней паузы возобновляется чемпионат Италии и в расписании сразу два топ-матча: «Милан» — «Рома» и «Ювентус» — «Наполи». Сделать ставки на эти встречи вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Где смотреть трансляции чемпионата Италии?

«Милан» и «Рома» сыграют 6 января на стадионе «Сан-Сиро». Начало матча в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на сайте matchtv.ru, начало в 20.25.

Матч «Ювентус» — «Наполи» состоится 6 января в Турине на стадионе «Альянц Стэдиум». Начало в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 1», начало трансляции в 22.40.

«Милан» — «Рома»: прогноз и ставка на матч 6 января

2021 год команды завершили по-разному. «Милан» в гостях обыграл «Эмполи», а вот «Рома» не смог победить идущую в нижней части таблицы «Сампдорию». Правда, у соперников было две недели на то, чтобы перезагрузиться и хорошо потренироваться. Если, конечно, не вмешается ковид. У «Милана» зараженных нет, а вот у «Ромы» по этой причине выпал нападающий Борха Майораль.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Милан» фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.97, на «Рому» — 3.80, на ничью — тоже 3.80.

«Рома» — один из самых удобных соперников для «Милана» в последнее время. «Россонери» не проигрывают римлянам на протяжении четырeх матчей, а в последних восьми встречах было только одно поражение, да и то на выезде. Дома «Милан» не уступал римлянам с октября 2017-го.

Другой фактор — «Милан» в последних четырех матчах забивал «Роме» не менее двух мячей, римляне на этом отрезке отличились шесть раз. Можно выбрать вариант «обе забьют» с нормальным коэффициентом 1.70. Но можно поступить чуть рискованнее.

Прогноз «СЭ»: победа «Милана» при тотале голов больше 1.5 с хорошим коэффициентом 2.85.

«Ювентус» — «Наполи»: прогноз и ставка на матч 6 января

Команды из Турина и Неаполя в этом сезоне выступают диаметрально противоположно. «Наполи» выдал бодрый старт, лидировал, но провалил декабрь, в частности проиграв дома «Аталанте», «Эмполи» и «Специи». А вот «Юве», наоборот, идет по восходящей — на новогодние каникулы «Старая синьора» ушла на 5-м месте в таблице, всего в четырех очках от зоны Лиги чемпионов.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Ювентус» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1.96, на «Наполи» — 4.60, на ничью — 3.50.

Последнее время команды обмениваются в серии А домашними победами, причем строго с разницей в один мяч (последние два матча в Турине — 4:3 и 2:1), и чаще всего при этом забивают и те и другие. Учитывая форму «Юве» и «Наполи» перед праздниками, тенденция имеет все шансы продолжиться.

Прогноз «СЭ»: победа «Ювентуса» с разницей в один мяч с отличным коэффициентом 3.60.

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