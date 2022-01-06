6 января в 20-м туре итальянской серии А «Наполи» отправится в гости к «Ювентусу». Матч пройдет в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус», начало в 22.45. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч Футбол 1». Эфир стартует в 22.40.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно за 1.94 — это примерно 50% вероятности. Триумф «Наполи» оценивается коэффициентом 4.10 (23%), а ничья — 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на «Наполи» потенциальная выплата составит 4100 рублей, а прибыль — 3100 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.41, а Ф2(0) — за 3.00.

Тотал голов больше 2.5 идет за 2.03, а ТМ 2.5 — за 1.84.

Шансы «Ювентуса» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.00.

Уверены, что «Наполи» забьет больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 3.40.

Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться свыше одного раза? Тогда вы можете поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 7.40.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

— 1:1 — коэффициент 6.50;

— 1:0 — 6.50;

— 2:1 — 8.10.