Прямая трансляция матча серии А «Милан» — «Наполи» 11 февраля 2024 года

В 24-м туре серии А идущий на третьем месте «Милан» сойдется с действующим чемпионом страны «Наполи». Матч состоится 11 февраля на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток арбитра Даниэле Довери прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.40 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Букмекеры выше оценили шансы хозяев: победа подопечных Стефано Пиоли предложена с котировкой 1.95, что составляет приблизительно 50% вероятности. Успех «адзурри» можно взять за 3.95 (24%), коэффициент на «мирный» результат — 3.75 (26%).

Предыдущие две встречи команд закончились вничью. Рынок на непоражение «Наполи» и в предстоящей игре предложен за 1.87.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты матча отражают превосходство подопечных Стефано Пиоли:

• 1:1 — за 7.50;

• 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.70, обратный вариант идет за 2.17.

Комбинированный рынок «обе забьют» и ТБ 2.5 мяча доступен за 2.15.