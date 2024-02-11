«Милан» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 11 февраля 2024 года
Одно из центральных событий 24-го тура чемпионата Италии — встреча «Милана» и действующего чемпиона «Наполи». Игра пройдет 11 февраля на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэле Довери. Прямую трансляцию с 22.40 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на «россонери» можно с коэффициентом 1.95, вероятность — приблизительно 50%. Победа неаполитанцев доступна с котировкой 3.95 (24%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.75 (26%).
Предыдущие две встречи команд закончились «мирно». Рынок на непоражение «Наполи» и в предстоящей игре предложен за 1.87.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты матча отражают превосходство подопечных Стефано Пиоли:
• 1:1 — за 7.50;
• 1:0 — за 8.00;
• 2:1 — за 8.50.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.
Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.70, обратный вариант идет за 2.17.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Наполи»
«Милан» подошел к поединку на восьмиматчевой серии без поражений, и лишь в одном из этих противостояний команда Пиоли отличилась менее двух раз. Всего же в чемпионате «россонери» забивают в среднем ровно два мяча за 90 минут. За клуб выступает третий бомбардир серии А Оливье Жиру — у француза 11 точных ударов. «Наполи» же выступает нестабильно: не может обыграть красно-черных уже на протяжении четырех встреч во всех соревнованиях, пропустив за это время восемь голов.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5