Одно из центральных событий 24-го тура чемпионата Италии — встреча «Милана» и действующего чемпиона «Наполи». Игра пройдет 11 февраля на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэле Довери. Прямую трансляцию с 22.40 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на «россонери» можно с коэффициентом 1.95, вероятность — приблизительно 50%. Победа неаполитанцев доступна с котировкой 3.95 (24%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.75 (26%).

Предыдущие две встречи команд закончились «мирно». Рынок на непоражение «Наполи» и в предстоящей игре предложен за 1.87.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты матча отражают превосходство подопечных Стефано Пиоли:

• 1:1 — за 7.50;

• 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.70, обратный вариант идет за 2.17.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Наполи»

«Милан» подошел к поединку на восьмиматчевой серии без поражений, и лишь в одном из этих противостояний команда Пиоли отличилась менее двух раз. Всего же в чемпионате «россонери» забивают в среднем ровно два мяча за 90 минут. За клуб выступает третий бомбардир серии А Оливье Жиру — у француза 11 точных ударов. «Наполи» же выступает нестабильно: не может обыграть красно-черных уже на протяжении четырех встреч во всех соревнованиях, пропустив за это время восемь голов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.90.