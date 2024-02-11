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11 февраля, 10:15

«Милан» — «Наполи»: прогноз на матч серии А 11 февраля 2024 года

Прогноз на матч серии А «Милан» — «Наполи» 11 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Милана» после матча с «Фрозиноне».
Фото Global Look Press

Одно из центральных событий 24-го тура чемпионата Италии — встреча «Милана» и действующего чемпиона «Наполи». Игра пройдет 11 февраля на стадионе «Сан-Сиро», начало — в 22.45 по московскому времени. Главный арбитр — Даниэле Довери. Прямую трансляцию с 22.40 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 24-й тур
11 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
1:0
Наполи

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на «россонери» можно с коэффициентом 1.95, вероятность — приблизительно 50%. Победа неаполитанцев доступна с котировкой 3.95 (24%), даже ничья идет за чуть меньшие 3.75 (26%).

Предыдущие две встречи команд закончились «мирно». Рынок на непоражение «Наполи» и в предстоящей игре предложен за 1.87.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты матча отражают превосходство подопечных Стефано Пиоли:

• 1:1 — за 7.50;

• 1:0 — за 8.00;

• 2:1 — за 8.50.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.00.

Вероятность увидеть обмен точными ударами оценена в 1.70, обратный вариант идет за 2.17.

Йеспер Линдстрем и&nbsp;Хвича Кварацхелия (&laquo;Наполи&raquo;). Шесть из девяти матчей без голов и потеря Осимхена с Зелиньски. Обескровленный «Наполи» едет в гости к «Милану»

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Наполи»

«Милан» подошел к поединку на восьмиматчевой серии без поражений, и лишь в одном из этих противостояний команда Пиоли отличилась менее двух раз. Всего же в чемпионате «россонери» забивают в среднем ровно два мяча за 90 минут. За клуб выступает третий бомбардир серии А Оливье Жиру — у француза 11 точных ударов. «Наполи» же выступает нестабильно: не может обыграть красно-черных уже на протяжении четырех встреч во всех соревнованиях, пропустив за это время восемь голов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

Ростов

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