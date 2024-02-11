11 февраля «Барселона» примет «Гранаду» в 24-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Мигель Анхель Ортис Арьяс. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Аналитики отдали предпочтение «Барсе». Победу гостей предложили за 1.22, это соответствует примерно 78% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 7.09 (14%), успех «Гранады» — за 11.75 (8%).

«Обе забьют» оценили в 1.89, коэффициент на обратный вариант — 1.90. Тотал больше трех мячей идет за 1.58, ТМ 3 — за 2.34.

Триумф каталонцев с форой (-2) можно сыграть за 1.97. Рынок Ф2 (+2) ждет вас за 1.83.

Самым вероятным автором взятия ворот специалисты считают Роберта Левандовски — на это событие они дали котировку 1.61.

В первом круге блауграна получила от андалусийцев две пробоины (2:2). Индивидуальный тотал «Гранады» больше 0.5 гола представлен за 1.77.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Барсы». Такой счет идет за 7.11.