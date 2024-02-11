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11 февраля, 18:15

«Барселона» — «Гранада»: где смотреть матч ла лиги 11 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Барселона» — «Гранада» 11 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press

11 февраля «Барселона» примет «Гранаду» в 24-м туре чемпионата Испании. Поединок пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и стартует в 23.00 по московскому времени. Главный судья — Мигель Анхель Ортис Арьяс. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Испания. Ла Лига. 24-й тур
11 февр, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:3
Гранада

Аналитики отдали предпочтение «Барсе». Победу гостей предложили за 1.22, это соответствует примерно 78% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 7.09 (14%), успех «Гранады» — за 11.75 (8%).

«Обе забьют» оценили в 1.89, коэффициент на обратный вариант — 1.90. Тотал больше трех мячей идет за 1.58, ТМ 3 — за 2.34.

Триумф каталонцев с форой (-2) можно сыграть за 1.97. Рынок Ф2 (+2) ждет вас за 1.83.

Букайо Сака (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» вернулся в гонку за титул. Чтобы сохранить темп, Сака и Зинченко должны разбить «Вест Хэм»

Самым вероятным автором взятия ворот специалисты считают Роберта Левандовски — на это событие они дали котировку 1.61.

В первом круге блауграна получила от андалусийцев две пробоины (2:2). Индивидуальный тотал «Гранады» больше 0.5 гола представлен за 1.77.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Барсы». Такой счет идет за 7.11.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Гранада
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«Милан» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 11 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
2.03 19:00
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Зенит – Спартак
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