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11 февраля, 14:15

«Барселона» — «Гранада»: прогноз на матч ла лиги 11 февраля 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Гранада» 11 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Педри («Барселона»).
Фото Global Look Press

11 февраля «Барселона» сыграет с «Гранадой». Встреча 24-го тура чемпионата Испании пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 24-й тур
11 февр, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:3
Гранада

По мнению букмекеров, каталонцы легко заберут три очка: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 1.22, что составляет около 78% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 11.75 (14%). Ничью предложили с котировкой 7.09 (8%).

«Гранада» не уступила «Барсе» и в первом круге (2:2), и в обоих поединках прошлого сезона (дважды по 1:1). Опция X2 доступна за 4.50.

Эксперты не сомневаются, что разборка на «Олимпик Льюис Компанис» получится результативной: тотал больше трех мячей идет за 1.58, ТМ 3 — за 2.34.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.89. Обратный рынок дали за 1.90.

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Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Гранада»

Беспроигрышная серия андалусийцев против сине-гранатовых насчитывает уже четыре встречи: разошлись «миром» в первом круге (2:2), поделили очки в обоих поединках прошлого сезона (дважды по 1:1), а во втором круге сезона-2020/21 «Гранада» и вовсе одолела «Барсу» на «Камп Ноу» (2:1). Продлить удачную серию будет невероятно трудно: к началу февраля команда Александера Медины победила всего дважды и осела на предпоследней строчке таблицы. Причем восемь из десяти последних поражений были «сухими». Каталонцы в предыдущем домашнем матче сдержали «Осасуну» и не позволили ей отличиться (1:0). А теперь готовятся вновь увидеть в воротах Марк-Андре Тер Штегена, который пропустил три месяца из-за травмы. Немцу вполне по силам как следует отметить возвращение и не пропустить.

Рекомендуемая ставка: «Гранада» не забьет за 2.03.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Гранада
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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