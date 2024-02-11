11 февраля «Барселона» сыграет с «Гранадой». Встреча 24-го тура чемпионата Испании пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

По мнению букмекеров, каталонцы легко заберут три очка: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 1.22, что составляет около 78% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 11.75 (14%). Ничью предложили с котировкой 7.09 (8%).

«Гранада» не уступила «Барсе» и в первом круге (2:2), и в обоих поединках прошлого сезона (дважды по 1:1). Опция X2 доступна за 4.50.

Эксперты не сомневаются, что разборка на «Олимпик Льюис Компанис» получится результативной: тотал больше трех мячей идет за 1.58, ТМ 3 — за 2.34.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.89. Обратный рынок дали за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Гранада»

Беспроигрышная серия андалусийцев против сине-гранатовых насчитывает уже четыре встречи: разошлись «миром» в первом круге (2:2), поделили очки в обоих поединках прошлого сезона (дважды по 1:1), а во втором круге сезона-2020/21 «Гранада» и вовсе одолела «Барсу» на «Камп Ноу» (2:1). Продлить удачную серию будет невероятно трудно: к началу февраля команда Александера Медины победила всего дважды и осела на предпоследней строчке таблицы. Причем восемь из десяти последних поражений были «сухими». Каталонцы в предыдущем домашнем матче сдержали «Осасуну» и не позволили ей отличиться (1:0). А теперь готовятся вновь увидеть в воротах Марк-Андре Тер Штегена, который пропустил три месяца из-за травмы. Немцу вполне по силам как следует отметить возвращение и не пропустить.

Рекомендуемая ставка: «Гранада» не забьет за 2.03.