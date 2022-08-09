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«Мидтьюлланн» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 9 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Бенфика» 9 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Гонсало Рамос, «Бенфика».
Фото Global Look Press

«Бенфика» после разгромной домашней победы 4:1 находится в одном шаге от выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Ответный матч против «Мидтьюлланна» состоится 9 августа в Дании на «Рандерс Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Обслужит его арбитр из Сербии Срджан Йованович. В России игра показана не будет.

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09 авг, 20:45. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
Бенфика

Несмотря на то что лиссабонцы сыграют в гостях, именно они — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.83, вероятность — 54%. Успех «Мидтьюлланна» идет за 3.90 (25%), ничья — за 4.10 (21%).

Ставка в 1000 рублей на еще одну победу «орлов» в случае, если она случится, принесет выигрыш в 1830 рублей.

Но если считаете, что разгром в первом матче расслабит гостей, можете взять вариант «Мидтьюлланн» не проиграет» за 1.98.

Букмекеры считают, что игра будет результативной и принесет больше двух забитых мячей: на ТБ 2.5 коэффициент 1.66, на ТМ 2.5 — 2.22.

Также высока вероятность обмена голами: исход «обе забьют» идет за 1.63, обратный — за 2.28.

Ничья хотя бы в одном из таймов оценена в 1.64.

А самый вероятный точный счет — 1:1 за 7.20.

 
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Прогноз и ставка на матч «Мидтьюлланн» — «Бенфика»

В первом матче между командами была пропасть в том, что касается классных индивидуальных действий. Португальские и бразильские игроки «Бенфики» легко обходили соперников один в один и создавали голевые моменты для партнеров, которые часто были убойные.

В ответной встрече вряд ли что-то изменится: против технически сильных футболистов не сработает даже самая бетонная защита мира. А у «Мидтьюлланна» она вряд ли хоть когда-то будет такой.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.26.

 
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ФК Мидтьюлланн
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
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4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
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 Химки 4 2 1 1 7-3 7
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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