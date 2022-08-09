«Мидтьюлланн» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 9 августа 2022 года
«Бенфика» после разгромной домашней победы 4:1 находится в одном шаге от выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Ответный матч против «Мидтьюлланна» состоится 9 августа в Дании на «Рандерс Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Обслужит его арбитр из Сербии Срджан Йованович. В России игра показана не будет.
Несмотря на то что лиссабонцы сыграют в гостях, именно они — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.83, вероятность — 54%. Успех «Мидтьюлланна» идет за 3.90 (25%), ничья — за 4.10 (21%).
Ставка в 1000 рублей на еще одну победу «орлов» в случае, если она случится, принесет выигрыш в 1830 рублей.
Но если считаете, что разгром в первом матче расслабит гостей, можете взять вариант «Мидтьюлланн» не проиграет» за 1.98.
Букмекеры считают, что игра будет результативной и принесет больше двух забитых мячей: на ТБ 2.5 коэффициент 1.66, на ТМ 2.5 — 2.22.
Также высока вероятность обмена голами: исход «обе забьют» идет за 1.63, обратный — за 2.28.
Ничья хотя бы в одном из таймов оценена в 1.64.
А самый вероятный точный счет — 1:1 за 7.20.
Прогноз и ставка на матч «Мидтьюлланн» — «Бенфика»
В первом матче между командами была пропасть в том, что касается классных индивидуальных действий. Португальские и бразильские игроки «Бенфики» легко обходили соперников один в один и создавали голевые моменты для партнеров, которые часто были убойные.
В ответной встрече вряд ли что-то изменится: против технически сильных футболистов не сработает даже самая бетонная защита мира. А у «Мидтьюлланна» она вряд ли хоть когда-то будет такой.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.26.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0