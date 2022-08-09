«Бенфика» после разгромной домашней победы 4:1 находится в одном шаге от выхода в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Ответный матч против «Мидтьюлланна» состоится 9 августа в Дании на «Рандерс Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Обслужит его арбитр из Сербии Срджан Йованович. В России игра показана не будет.

Несмотря на то что лиссабонцы сыграют в гостях, именно они — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.83, вероятность — 54%. Успех «Мидтьюлланна» идет за 3.90 (25%), ничья — за 4.10 (21%).

Ставка в 1000 рублей на еще одну победу «орлов» в случае, если она случится, принесет выигрыш в 1830 рублей.

Но если считаете, что разгром в первом матче расслабит гостей, можете взять вариант «Мидтьюлланн» не проиграет» за 1.98.

Букмекеры считают, что игра будет результативной и принесет больше двух забитых мячей: на ТБ 2.5 коэффициент 1.66, на ТМ 2.5 — 2.22.

Также высока вероятность обмена голами: исход «обе забьют» идет за 1.63, обратный — за 2.28.

Ничья хотя бы в одном из таймов оценена в 1.64.

А самый вероятный точный счет — 1:1 за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Мидтьюлланн» — «Бенфика»

В первом матче между командами была пропасть в том, что касается классных индивидуальных действий. Португальские и бразильские игроки «Бенфики» легко обходили соперников один в один и создавали голевые моменты для партнеров, которые часто были убойные.

В ответной встрече вряд ли что-то изменится: против технически сильных футболистов не сработает даже самая бетонная защита мира. А у «Мидтьюлланна» она вряд ли хоть когда-то будет такой.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 2.26.