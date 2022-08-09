ПСВ — «Монако»: прогноз на матч Лиги чемпионов 9 августа 2022 года
9 августа Александр Головин и его «Монако» в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на стадионе «Филипс» сразятся с ПСВ. Матч начнется в 21.30 по московскому времени, прямой трансляции в России не будет. Главный арбитр встречи — испанец Хесус Мансано. Счет первого матча — 1:1.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи ПСВ. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, это примерно 41% вероятности. Успех «Монако» оценен котировкой 2.90 (34%), наименее вероятна ничья — 3.50 (25%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Монако» в случае его успеха выплата составит 2900 рублей.
Вариант, при котором гости не проиграют, идет за 1.57.
Это будет матч практически равных команд. Если не уверены в исходе, логично подстраховаться форой: например, взять Ф1(0) за 1.72 или Ф2(0) за 2.12.
Предполагаете, кто пройдет в следующий раунд? Можете поставить на ПСВ за 1.75 или на «Монако» за 2.07.
В игре открыта линия на угловые. Если считаете, что хозяева подадут больше корнеров — ставьте на это за 1.90. Вариант, при котором «Монако» опередит соперника, идет за 2.35.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.70.
Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Монако»
«Монако» неприятно удивил поклонников в первой встрече. От французской команды ожидали больших усилий в атаке, но по созданным моментам доминировал ПСВ. И хотя статистика по ударам, владению и даже xG в пользу «Монако», ПСВ был опаснее и должен был увезти из Франции победу. А дома в официальных матчах голландцы почти непобедимы. Совокупность факторов делает шансы Головина на проход в группу Лиги чемпионов призрачными.
Рекомендуемая ставка: проход ПСВ за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0