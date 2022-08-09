9 августа Александр Головин и его «Монако» в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на стадионе «Филипс» сразятся с ПСВ. Матч начнется в 21.30 по московскому времени, прямой трансляции в России не будет. Главный арбитр встречи — испанец Хесус Мансано. Счет первого матча — 1:1.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи ПСВ. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, это примерно 41% вероятности. Успех «Монако» оценен котировкой 2.90 (34%), наименее вероятна ничья — 3.50 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Монако» в случае его успеха выплата составит 2900 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, идет за 1.57.

Это будет матч практически равных команд. Если не уверены в исходе, логично подстраховаться форой: например, взять Ф1(0) за 1.72 или Ф2(0) за 2.12.

Предполагаете, кто пройдет в следующий раунд? Можете поставить на ПСВ за 1.75 или на «Монако» за 2.07.

В игре открыта линия на угловые. Если считаете, что хозяева подадут больше корнеров — ставьте на это за 1.90. Вариант, при котором «Монако» опередит соперника, идет за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.70.

Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Монако»

«Монако» неприятно удивил поклонников в первой встрече. От французской команды ожидали больших усилий в атаке, но по созданным моментам доминировал ПСВ. И хотя статистика по ударам, владению и даже xG в пользу «Монако», ПСВ был опаснее и должен был увезти из Франции победу. А дома в официальных матчах голландцы почти непобедимы. Совокупность факторов делает шансы Головина на проход в группу Лиги чемпионов призрачными.

Рекомендуемая ставка: проход ПСВ за 1.75.