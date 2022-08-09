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ПСВ — «Монако»: прогноз на матч Лиги чемпионов 9 августа 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов ПСВ — «Монако» 9 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Монако» против ПСВ.
Фото Global Look Press

9 августа Александр Головин и его «Монако» в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на стадионе «Филипс» сразятся с ПСВ. Матч начнется в 21.30 по московскому времени, прямой трансляции в России не будет. Главный арбитр встречи — испанец Хесус Мансано. Счет первого матча — 1:1.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
09 авг, 21:30. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
Монако

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи ПСВ. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.40, это примерно 41% вероятности. Успех «Монако» оценен котировкой 2.90 (34%), наименее вероятна ничья — 3.50 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Монако» в случае его успеха выплата составит 2900 рублей.

Вариант, при котором гости не проиграют, идет за 1.57.

Это будет матч практически равных команд. Если не уверены в исходе, логично подстраховаться форой: например, взять Ф1(0) за 1.72 или Ф2(0) за 2.12.

Предполагаете, кто пройдет в следующий раунд? Можете поставить на ПСВ за 1.75 или на «Монако» за 2.07.

В игре открыта линия на угловые. Если считаете, что хозяева подадут больше корнеров — ставьте на это за 1.90. Вариант, при котором «Монако» опередит соперника, идет за 2.35.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.70.

Александр Головин, &laquo;Монако&raquo;. ПСВ — «Монако»: Головин наконец раздаст огня в ЛЧ?

Прогноз и ставка на матч ПСВ — «Монако»

«Монако» неприятно удивил поклонников в первой встрече. От французской команды ожидали больших усилий в атаке, но по созданным моментам доминировал ПСВ. И хотя статистика по ударам, владению и даже xG в пользу «Монако», ПСВ был опаснее и должен был увезти из Франции победу. А дома в официальных матчах голландцы почти непобедимы. Совокупность факторов делает шансы Головина на проход в группу Лиги чемпионов призрачными.

Рекомендуемая ставка: проход ПСВ за 1.75.

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1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
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 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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 - : -
13.08 15:00
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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