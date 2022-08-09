Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею U-20 Чехия — Словакия 9 августа 2022 года

9 августа сборные Чехии и Словакии откроют чемпионат мира по хоккею среди сборных до 20 лет. Матч пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, начало — в 21.00 по московскому времени. В России матч показывать не будут.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Чехию однозначным фаворитом: поставить на победу этой сборной в основное время можно с коэффициентом 1.50, вероятность — около 64%. Шансы на успех Словакии эксперты оценили в 4.40 (21%). Ничья доступна с котировкой 6.40 (15%).

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Аналитики ожидают результативную игру и практически не сомневаются в большом количестве заброшенных шайб. Поставить на тотал больше 5.5 гола можно с коэффициентом 1.67, ТМ 5.5 доступен за 2.13. Тотал больше 6.5 шайбы идет за 2.30, ТМ 6.5 — за 1.62.

Аналитики больше верят в результативность Чехии: индивидуальный тотал номинальных хозяев больше 3.5 гола оценен в 1.80, ИТМ1 (3.5) — в 1.94. Эти рынки на Словакию предложены с котировками 4.10 и 1.21 соответственно.

Допускаете, что одна из сборных может ни разу не забить за три периода? Поставить на это можно за 6.90, обратный рынок доступен за 1.08.

Также на матч предложены различные специализированные ставки. Например, шанс увидеть буллит в основное время оценен коэффициентом 10.0, обратная ставка идет за 1.02.

Прогноз и ставка на матч Чехия — Словакия 9 августа 2022 года

Чехи дважды в истории выиграли чемпионат мира U-20 и еще раз забрали бронзовые медали. Главное достижение словаков: два третьих места в 1999-м и 2015-м. Вероятно, в предстоящем матче словаки не смогут сдержать одного из фаворитов турнира. Чехи привезли в Канаду более мощный состав и имеют хорошие шансы начать чемпионат мира с уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.90.