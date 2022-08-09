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Чехия — Словакия: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею U-20 9 августа 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира по хоккею U-20 Чехия — Словакия 9 августа 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сборная Чехии по хоккею.
Фото Global Look Press

9 августа сборные Чехии и Словакии откроют чемпионат мира по хоккею среди сборных до 20 лет. Матч пройдет на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, начало — в 21.00 по московскому времени. В России матч показывать не будут.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Чехию однозначным фаворитом: поставить на победу этой сборной в основное время можно с коэффициентом 1.50, вероятность — около 64%. Шансы на успех Словакии эксперты оценили в 4.40 (21%). Ничья доступна с котировкой 6.40 (15%).

Верите в сенсацию? Ставка в 1000 рублей на выигрыш Словакии принесет 4400 рублей.

Аналитики ожидают результативную игру и практически не сомневаются в большом количестве заброшенных шайб. Поставить на тотал больше 5.5 гола можно с коэффициентом 1.67, ТМ 5.5 доступен за 2.13. Тотал больше 6.5 шайбы идет за 2.30, ТМ 6.5 — за 1.62.

Аналитики больше верят в результативность Чехии: индивидуальный тотал номинальных хозяев больше 3.5 гола оценен в 1.80, ИТМ1 (3.5) — в 1.94. Эти рынки на Словакию предложены с котировками 4.10 и 1.21 соответственно.

Допускаете, что одна из сборных может ни разу не забить за три периода? Поставить на это можно за 6.90, обратный рынок доступен за 1.08.

Также на матч предложены различные специализированные ставки. Например, шанс увидеть буллит в основное время оценен коэффициентом 10.0, обратная ставка идет за 1.02.

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Прогноз и ставка на матч Чехия — Словакия 9 августа 2022 года

Чехи дважды в истории выиграли чемпионат мира U-20 и еще раз забрали бронзовые медали. Главное достижение словаков: два третьих места в 1999-м и 2015-м. Вероятно, в предстоящем матче словаки не смогут сдержать одного из фаворитов турнира. Чехи привезли в Канаду более мощный состав и имеют хорошие шансы начать чемпионат мира с уверенной победы.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.90.

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Сборная Словакии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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«Мидтьюлланн» — «Бенфика»: прогноз на матч Лиги чемпионов 9 августа 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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