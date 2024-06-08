Журналист из Франции: «Есть сомнения из-за того, что Сафонов русский. Могут быть проблемы с трансфером в «ПСЖ»

Работающий во Франции журналист издания La Gazzetta dello Sport Алессандро Грандессо прокомментировал «СЭ» возможный переход голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Доннарумма — отличный вратарь, и он привык бороться даже за то, чтобы сохранить свое место. Проблема в том, что я не очень хорошо знаю Сафонова, поэтому мне не с чем сравнивать. Но, как мы узнали из французской газеты L'Equipe, у Матвея будет шанс конкурировать с Доннаруммой и другим вратарем «ПСЖ» Тенасом. Также есть некоторые сомнения относительно того, что он русский. Возможно, из-за этого могут быть проблемы с трансфером», — сказал Грандессо «СЭ».

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее появилась информация о переговорах «ПСЖ» по трансферу 25-летнего россиянина. Сообщалось, что Сафонов подпишет 5-летний контракт с новым клубом. Парижане заплатят за его трансфер 20 миллионов евро.