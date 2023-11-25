25 ноября в 16-м туре РПЛ «Зенит» встретится с «Сочи». Команды сыграют на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Кирилла Левникова прозвучит в 15.15 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер» начнется в 15.00 мск. Также игра будет показана на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

«Зенит» — большой фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победу хозяев можно взять за 1.34, что примерно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.35 (19%), успех «Сочи» — за 9.50 (6%).

Эксперты не верят, что гости увезут из Санкт-Петербурга даже одно очко. Вариант «ничья или победа «Сочи» идет за 3.46.

Можете взять триумф «Зенита» с крупным счетом: например, Ф1(-1.5) оценена в 2.03.

Кстати, сюда же неплохо подойдет ставка на выигрыш сине-бело-голубых по ударам в створ с разницей в четыре попадания — за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.07.

Пари на обмен голами можно оформить за 2.21. Противоположный результат — за 1.66.

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