Медведева, Акинфеев и Пиняев объявили победителей конкурса проектов по поддержке российского спорта
Футбольное поле на берегу Байкала, передвижной музей истории КХЛ, поддержка женской футбольной команды из Череповца — эти проекты спортсмены будут воплощать вместе с их авторами в 2024 году.
Команда Fonteam завершила масштабный конкурс инициатив по развитию спортивной среды. С 16 октября до 30 ноября локальные команды, болельщики, тренеры и спортсмены со всей страны делились своими идеями. Чаще всего в заявках писали о ремонте или строительстве стадионов, футбольных полей и спортивных площадок. Команда амбассадоров получила более 1700 анкет — от Камчатского края до Калининграда.
В шорт-лист попали 12 лучших идей. 26 декабря стали известны имена победителей, чьи проекты будут реализовывать на протяжении следующего года:
Василий Николаенко, Байкальск, 30 лет
«Построить или отреставрировать футбольную площадку в Байкальске. Наш город имеет все шансы стать первым эко-городом в России. Проведение больших футбольных матчей обеспечит к Байкальску туристический интерес, а это положительно повлияет на инфраструктуру и экономику города»
Ксения Ковыршина, Череповец, 18 лет
«Помочь нашей команде выйти на новый уровень. Я играю за «Атланту», женскую футбольную команду из Череповца. Тут почти нет команд, способных составить нам конкуренцию. Мы хотим расти, но есть ограничения — например, на все соревнования нам приходится ездить за свой счет, а также у нас нет даже скромного спорт-зала»
Павел Рундзя, Москва, 28 лет
«Открыть передвижной музей российского хоккея. Так у спортсменов и болельщиков со всей страны появится возможность узнать историю КХЛ, изучить артефакты, архив и самые яркие события в жизни лиги»
В голосовании участвовали: чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналисты Карен Адамян и Василий Уткин, а также Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев.
«Хочется смотреть в сторону проектов, которые удивляют. Поле на берегу Байкала звучит очень круто. Для болельщиков и спортсменов из других городов площадка станет поводом туда приезжать. Страна огромная, красивая, не думаю, что многие бывали в тех краях», — рассказывает Карен Адамян.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5