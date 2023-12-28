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Сегодня, 20:55

Медведева, Акинфеев и Пиняев объявили победителей конкурса проектов по поддержке российского спорта

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Футбольное поле на берегу Байкала, передвижной музей истории КХЛ, поддержка женской футбольной команды из Череповца — эти проекты спортсмены будут воплощать вместе с их авторами в 2024 году.

Команда Fonteam завершила масштабный конкурс инициатив по развитию спортивной среды. С 16 октября до 30 ноября локальные команды, болельщики, тренеры и спортсмены со всей страны делились своими идеями. Чаще всего в заявках писали о ремонте или строительстве стадионов, футбольных полей и спортивных площадок. Команда амбассадоров получила более 1700 анкет — от Камчатского края до Калининграда.

В шорт-лист попали 12 лучших идей. 26 декабря стали известны имена победителей, чьи проекты будут реализовывать на протяжении следующего года:

Василий Николаенко, Байкальск, 30 лет

«Построить или отреставрировать футбольную площадку в Байкальске. Наш город имеет все шансы стать первым эко-городом в России. Проведение больших футбольных матчей обеспечит к Байкальску туристический интерес, а это положительно повлияет на инфраструктуру и экономику города»

Ксения Ковыршина, Череповец, 18 лет

«Помочь нашей команде выйти на новый уровень. Я играю за «Атланту», женскую футбольную команду из Череповца. Тут почти нет команд, способных составить нам конкуренцию. Мы хотим расти, но есть ограничения — например, на все соревнования нам приходится ездить за свой счет, а также у нас нет даже скромного спорт-зала»

Павел Рундзя, Москва, 28 лет

«Открыть передвижной музей российского хоккея. Так у спортсменов и болельщиков со всей страны появится возможность узнать историю КХЛ, изучить артефакты, архив и самые яркие события в жизни лиги»

В голосовании участвовали: чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналисты Карен Адамян и Василий Уткин, а также Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев.

«Хочется смотреть в сторону проектов, которые удивляют. Поле на берегу Байкала звучит очень круто. Для болельщиков и спортсменов из других городов площадка станет поводом туда приезжать. Страна огромная, красивая, не думаю, что многие бывали в тех краях», — рассказывает Карен Адамян.

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Прогнозы на спорт
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«Ак Барс» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 28 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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