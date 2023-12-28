Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

28 декабря, 23:55

PARI — титульный спонсор киберспортивной команды AMKAL ESPORTS

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Букмекерская компания PARI стала титульным спонсором киберспортивной команды AMKAL ESPORTS, которая создана «Амкалом» — одним из самых популярных медиафутбольных клубов России. Новоявленный ростер будет выступать в дисциплине CS2. Киберспортивная команда впервые появилась на базе медиафутбольного клуба.

PARI станет титульным спонсором AMKAL ESPORTS в рамках долгосрочного контракта. По его условиям команда будет выступать в игровой форме с логотипом PARI. Компания получит права на брендинг ростера, а также возможность для партнерских интеграций в digital-коммуникациях клуба. Кроме того, в рамках партнерства запланированы промомероприятия, интерактивные проекты и акции для болельщиков.

Состав AMKAL ESPORTS уже сформирован. В ростер вошли Владислав Krad Кравченко, Кайсар ICY Файзнуров, Алексей NickelBack Трофимов, Игорь Forester Безотеческий и Александр TRAVIS Тимкив. Основа состава — в топ-40 лучших команд мира по версии портала hltv.org. Уже 5 января игроки соберутся на буткемп. Команда проведет свои первые матчи в закрытых квалификациях на европейский RMR к PGL Major Copenhagen.

«Амкал» и PARI провели презентацию нового проекта 28 декабря. Мероприятие состоялось в клубе Restaurant by Deep Fried Friends в Москве. В ходе Q&A-сессии на вопросы ответили президент «Амкала» Герман Эль-Классико Попков, капитан AMKAL ESPORTS Алексей NickelBack Трофимов и управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.

Дмитрий Сергеев, управляющий партнер PARI:

«Амкал» собрал крепкую и амбициозную команду. В ее составе есть мощные игроки с опытом участия на международных ивентах. Благодаря этому у ростера есть все для того, чтобы показать себя на первых турнирах. Кроме того, «Амкал» это известный бренд, к которому всегда будет повышенное внимание. Желаем нашему давнему партнеру удачи и ярких побед!"

Сергей Гламазда, CEO Pari Entertainment:

«Один из самых ярких медийных клубов врывается в киберспорт. Это большое событие для индустрии, и мы гордимся быть партнером команды с первых дней ее появления. Это сложный, но интересный путь становления коллектива на международной арене. PARI всегда будет рядом, мы поддержим ребят и поделимся с ними своим опытом. Желаем успехов на арене киберспорта и турнирах Counter Strike 2».

Герман El Classico Попков, президент ФК «Амкал»:

«Идея создания команды «Амкал» по CS пришла к нам довольно давно, но ее фактическая реализация началась в октябре 2023 года. AMKAL ESPORTS новый бренд для киберспорта, но мы настроены всем доказать, что способны на многое«.

PARI также является титульным партнером ФК «Амкал», который был создан в 2018 году и за пять лет существования обзавелся многомиллионной фан-базой. Клуб дважды участвовал в Кубке России, где доходил до 1/64 финала.

Киберспорт
Прогнозы на спорт
0
Читайте также
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
50-летний Хабибулин может сыграть за «Торпедо»
«Миннесота» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева, Акинфеев и Пиняев объявили победителей конкурса проектов по поддержке российского спорта
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости