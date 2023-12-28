PARI — титульный спонсор киберспортивной команды AMKAL ESPORTS
Букмекерская компания PARI стала титульным спонсором киберспортивной команды AMKAL ESPORTS, которая создана «Амкалом» — одним из самых популярных медиафутбольных клубов России. Новоявленный ростер будет выступать в дисциплине CS2. Киберспортивная команда впервые появилась на базе медиафутбольного клуба.
PARI станет титульным спонсором AMKAL ESPORTS в рамках долгосрочного контракта. По его условиям команда будет выступать в игровой форме с логотипом PARI. Компания получит права на брендинг ростера, а также возможность для партнерских интеграций в digital-коммуникациях клуба. Кроме того, в рамках партнерства запланированы промомероприятия, интерактивные проекты и акции для болельщиков.
Состав AMKAL ESPORTS уже сформирован. В ростер вошли Владислав Krad Кравченко, Кайсар ICY Файзнуров, Алексей NickelBack Трофимов, Игорь Forester Безотеческий и Александр TRAVIS Тимкив. Основа состава — в топ-40 лучших команд мира по версии портала hltv.org. Уже 5 января игроки соберутся на буткемп. Команда проведет свои первые матчи в закрытых квалификациях на европейский RMR к PGL Major Copenhagen.
«Амкал» и PARI провели презентацию нового проекта 28 декабря. Мероприятие состоялось в клубе Restaurant by Deep Fried Friends в Москве. В ходе Q&A-сессии на вопросы ответили президент «Амкала» Герман Эль-Классико Попков, капитан AMKAL ESPORTS Алексей NickelBack Трофимов и управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев.
Дмитрий Сергеев, управляющий партнер PARI:
«Амкал» собрал крепкую и амбициозную команду. В ее составе есть мощные игроки с опытом участия на международных ивентах. Благодаря этому у ростера есть все для того, чтобы показать себя на первых турнирах. Кроме того, «Амкал» — это известный бренд, к которому всегда будет повышенное внимание. Желаем нашему давнему партнеру удачи и ярких побед!"
Сергей Гламазда, CEO Pari Entertainment:
«Один из самых ярких медийных клубов врывается в киберспорт. Это большое событие для индустрии, и мы гордимся быть партнером команды с первых дней ее появления. Это сложный, но интересный путь становления коллектива на международной арене. PARI всегда будет рядом, мы поддержим ребят и поделимся с ними своим опытом. Желаем успехов на арене киберспорта и турнирах Counter Strike 2».
Герман El Classico Попков, президент ФК «Амкал»:
«Идея создания команды «Амкал» по CS пришла к нам довольно давно, но ее фактическая реализация началась в октябре 2023 года. AMKAL ESPORTS — новый бренд для киберспорта, но мы настроены всем доказать, что способны на многое«.
PARI также является титульным партнером ФК «Амкал», который был создан в 2018 году и за пять лет существования обзавелся многомиллионной фан-базой. Клуб дважды участвовал в Кубке России, где доходил до 1/64 финала.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5