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Сегодня, 14:15

«Ак Барс» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 28 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 28 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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28 декабря «Ак Барс» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет лидера Восточной конференции — «Металлург». Игроки выйдут на лед «Татнефть Арены» в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут общедоступный телеканал «Матч ТВ», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у коллектива из Казани больше шансов на успех: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 43% вероятности. Триумф «Металлурга» предложен с котировкой 2.79 (34%), ничья идет за 3.99 (23%).

Также вы можете поставить на триумф любой из команд с учетом овертайма и серии буллитов: этот рынок на хозяев идет за 1.75, на гостей — за 2.07.

Доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.71, Ф2(0) — за 2.12;

• Ф1(-1) — за 2.71, Ф2(+1) — за 1.45.

Эксперты ждут результативный поединок: тотал больше 4.5 гола доступен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

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Поставить на то, что каждая команда забросит хотя бы по две шайбы, можно за 2.10. Противоположный рынок оценен в 1.64.

Вероятность овертайма оценена в 3.99, обратный вариант предложен с котировкой 1.24.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 28 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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