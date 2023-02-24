«Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах: где смотреть матч бундеслиги 24 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
24 февраля менхенгладбахская «Боруссия» в рамках 22-го тура чемпионата Германии сыграет в гостях против «Майнца». Игра состоится на «Мева Арене» в 22.30 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Трансляция начнется в 22.25 мск. Главным арбитром назначен Роберт Хартман.
Букмекеры считают «Майнц» фаворитом встречи. Коэффициент на победу хозяев — 2.05, что равносильно 46% вероятности успеха. На «Боруссию» предложено поставить за 3.50 (28%). Ничья доступна за 3.80 (26%).
Эксперты ожидают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.25.
«Боруссия» не проиграла в семи последних матчах против «Майнца» в гостях. Ничья или победа гостей предложена за 1.82.
Опция «обе забьют» оценена в 1.62. Если не верите в голы обеих команд, возьмите противоположный исход за 2.30.
Эксперты ожидают два-три мяча в матче. Поставить на это событие можно за 2.00.
Из пяти последних матчей «Майнц» выиграл три: в двух забил три мяча, а еще в одном — пять. ИТБ1 (2.5) предложен за 3.60.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:
-
ничья 1:1 — 7.10;
-
успех «Майнца» 2:1 — 8.20;
-
победа хозяев 1:0 — 8.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2