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«Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах: где смотреть матч бундеслиги 24 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча бундеслиги «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах 24 февраля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Ларс Штиндль.
Фото Global Look Press

24 февраля менхенгладбахская «Боруссия» в рамках 22-го тура чемпионата Германии сыграет в гостях против «Майнца». Игра состоится на «Мева Арене» в 22.30 по московскому времени. Прямой эфир можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Трансляция начнется в 22.25 мск. Главным арбитром назначен Роберт Хартман.

Германия. Бундеслига 1. 22-й тур
24 февр, 22:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Боруссия М

Букмекеры считают «Майнц» фаворитом встречи. Коэффициент на победу хозяев — 2.05, что равносильно 46% вероятности успеха. На «Боруссию» предложено поставить за 3.50 (28%). Ничья доступна за 3.80 (26%).

Эксперты ожидают, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.25.

«Боруссия» не проиграла в семи последних матчах против «Майнца» в гостях. Ничья или победа гостей предложена за 1.82.

Опция «обе забьют» оценена в 1.62. Если не верите в голы обеих команд, возьмите противоположный исход за 2.30.

Эксперты ожидают два-три мяча в матче. Поставить на это событие можно за 2.00.

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Из пяти последних матчей «Майнц» выиграл три: в двух забил три мяча, а еще в одном — пять. ИТБ1 (2.5) предложен за 3.60.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков:

  • ничья 1:1 — 7.10;

  • успех «Майнца» 2:1 — 8.20;

  • победа хозяев 1:0 — 8.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Майнц
0
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ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 24 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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