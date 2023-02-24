«Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах: прогноз на матч бундеслиги 24 февраля 2023 года
24 февраля в 22-м туре чемпионата Германии «Майнц» примет на своем поле менхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоится на стадионе «Мева Арена» и начнется в 22.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3». Начало трансляции в 22.25 мск. Главный арбитр — Роберт Хартман.
«Майнц» — фаворит игры. Букмекеры считают, что хозяева победят с вероятностью 46%, и дают коэффициент 2.05. В триумф «Боруссии» верят меньше — 3.50 (28%). Ничья оценена в 3.80 (26%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их успеха принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.25.
В последних пяти матчах «Майнц» забивает в среднем 2.4 мяча за 90 минут, а «Боруссия» — 1.6. На голы обеих команд можно поставить за 1.62, обратный рынок предложен за 2.30.
«Боруссия» не проиграла «Майнцу» в семи последних гостевых матчах. Ставка на Х2 оценена в 1.82.
Ничья хотя бы в одном из таймов предложена за 1.64. На обратный исход можно поставить за 2.18.
В последних пяти матчах «Майнц» победил трижды: два раза забил три мяча и один раз — пять голов. На то, что хозяева отличатся дважды или трижды, можно поставить с коэффициентом 2.04.
Эксперты выделили три наиболее вероятных исхода встречи:
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ничья 1:1 — за 7.10;
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победа «Майнца» 2:1 — за 8.20;
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выигрыш 1:0 — за 8.90.
Прогноз и ставка на матч «Майнц» — «Боруссия» Менхенгладбах
«Боруссия» с «Майнцем» не борются за еврокубки и идут в бундеслиге с идентичными показателями: одержали по восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели по восемь поражений.
У соперников даже близкая разница забитых и пропущенных: у «Гладбаха» — 38:35, а у «карнавальщиков» — 33:34. Оба клуба замыкают по этим показателям последние места в первой десятке наряду с «Байером» (35:35).
После паузы на чемпионат мира «Майнц» выступает чуть лучше: в шести матчах победил трижды и один раз сыграл вничью при двух поражениях. У «Гладбаха» на одну победу меньше и на одно поражение больше.
Матчи обеих команд складываются весело: в пяти последних поединках «Майнца» забито 22 мяча, у «Боруссии» — 16 голов. Очные игры тоже всегда насыщены результативными ударами: команды забивали друг другу в семи из 10 последних встреч.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.69.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2