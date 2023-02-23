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Отсутствие Малкома и Барриоса не проблема для «Зенита» в Кубке России. «Волга» слаба даже по меркам ФНЛ

Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
Легионеры дисквалифицированы за драку в матче со «Спартаком».

25 февраля «Зенит» стартует в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России. Команда Сергея Семака встретится с ульяновской «Волгой», матч пройдет на стадионе «Труд» имени Льва Яшина. Главный арбитр Алексей Сухой даст стартовый свисток в 14.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 14.25 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года

Букмекеры считают сине-бело-голубых однозначными фаворитами матча: поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1.14, вероятность — около 85%. Выигрыш хозяев предложен с огромной котировкой 20.0 (4%), ничья идет за 8.00 (11%).

«Волга» на пути к четвертьфиналу оформила три победы в трех матчах с одинаковым счетом 2:1. Правда, команда Сергея Жукова не встречалась с клубами из РПЛ, а расправлялась с соперниками из ФНЛ, в том числе обыграла именитый «Рубин». Поставить на то, что хозяева не уступят лидеру элиты в основное время, можно за 5.70.

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Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, результата встречи кричат о превосходстве команды из Санкт-Петербурга:

• победа гостей 2:0 идет за 5.50;

• разгром 3:0 — за 6.10;

• выигрыш «Зенита» 1:0 — за 7.30.

Поставить на то, что в полуфинал пути регионов проникнет команда Семака, можно за скромные 1.09. Этот рынок на «Волгу» доступен за внушительные 7.50.

По мнению экспертов, матч в Ульяновске может получиться результативным: тотал больше 2.5 гола предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.40.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.34, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.53.

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«Волга» — «Зенит»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 25 февраля 2023 года

«Зенит» завершил первую часть сезона на первом месте в РПЛ с отрывом в шесть очков от идущего вторым «Спартака». Команда Сергея Семака претендует на пятое подряд чемпионство, при этом в Кубке России она выступила слабо — заняла только третье место в группе с тем же «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом».

Зимой клуб оформил трансфер перспективного центрального защитника из Бразилии — 19-летнего Роберто Ренана. Но против «Волги» не сыграют другие бразильцы: Родригао и Малком, а также колумбиец Вильмар Барриос. Они отбывают дисквалификации за драку в матче с красно-белыми в заключительном туре группового этапа. При этом состав питерцев и без этих трех игроков смотрится грозно, тем более что других потерь у «Зенита» нет.

Команда Семака в этом сезоне демонстрирует отличную игру в атаке: за 24 матча во всех турнирах настреляла 57 голов, это 2.4 мяча в среднем за игру. Индивидуальный тотал питерцев больше 2.5 гола на предстоящий матч можно взять за 1.85. ИТМ2 (2.5) идет с такой же котировкой.

«Волга» — один из аутсайдеров ФНЛ. После 20 туров команда из Ульяновска занимает предпоследнее 17-е место, заработав лишь 15 очков. Также хозяева предстоящего матча нередко пропускают: из 23 игр во всех турнирах в этом сезоне закончили всухую лишь три встречи. В Кубке команда получала в каждом из трех матчей ровно по голу.

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Прогноз и ставка на матч FONBET Кубка России «Волга» — «Зенит» 25 февраля 2023 года

«Зенит» показывает высокую результативность, но за шесть матчей в Кубке забил всего шесть раз: в среднем это ровно по одному мячу за игру. В реальности петербуржцы в трех играх группового этапа оформили по два мяча, а в остальных трех встречах не забивали. Причина в том, что обычно в этом турнире Семак задействует не основной состав. А в предстоящем матче не сыграет лучший бомбардир (15 голов) и лучший по системе «гол + пас» (22 балла) — Малком.

«Волга» же в принципе не очень много забивает: по сезону отличается 0.9 раза в среднем за игру. Вскрыть петербуржцев команде из Ульяновска будет очень сложно: «Зенит» сыграл на ноль в пяти из последних шести официальных матчей.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 4.5 за 1.63.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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