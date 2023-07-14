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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Василия Уткина на матч Суперкубка России

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ПФК ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ПФК ЦСКА., Соцсети

15 июля в 17.00 по московскому времени в Казани «Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

В какой форме «Зенит»

В летнее межсезонье «Зенит» провел три товарищеские встречи. В них команде удалось одержать лишь одну победу в основное время. Действующий чемпион России обыграл «Нефтчи» (3:1), без голов сыграл с «Фенербахче» (0:0, 4:3 по пенальти). Еще одна игра завершилась поражением: 1:2 с «Црвеной Звездой». Примечательно, что все голы петербуржцы забили во втором тайме.

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В какой форме ЦСКА

ЦСКА примет участие в Суперкубке России как обладатель Fonbet Кубка России. В финале турнира армейцы одержали непростую победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти).

В это межсезонье ЦСКА, как и «Зенит», провел три товарищеские встречи. Правда, только одна из них прошла с соблюдением официальных правил. Ей стала игра с «Нефтехимиком», которая завершилась крупной победой армейцев (4:0).

«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

В прошлом сезоне коллективы дважды встречались друг с другом. Оба раза — в рамках чемпионата России. В Петербурге успех праздновал «Зенит» (2:1), а в Москве — ЦСКА (1:0). Победа на «ВЭБ Арене» позволила армейцам прервать длительную серию поражений в очных противостояниях, которая составляла 6 матчей.

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Прогноз Василия Уткина на матч «Зенит» — ЦСКА 15 июля

Количество товарищеских игр в межсезонье и показанное в них качество футбола позволяют предположить текущую форму команд. «Зенит» провел три выставочные встречи с командами из-за рубежа, тогда как ЦСКА провел всего один полноценный матч — и тот с российским клубом. Скорее всего, петербуржцы вновь завоюют Суперкубок России благодаря более качественной предсезонке.

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Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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Сочи – Балтика
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