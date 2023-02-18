Мадридский «Реал» 18 февраля в 22-м туре чемпионата Испании на выезде сыграет с «Осасуной». Встречу примет стадион «Эль Садар», она начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хосе Мунуэра Монтера.

Букмекеры считают «Реал» фаворитом встречи. На победу действующих чемпионов Испании можно поставить за 1.70, вероятность исхода — примерно 59%. На успех «Осасуны» предложена котировка 4.90 (18%), на ничью — чуть меньшие 4.30 (23%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 4900 рублей, а чистая прибыль — 3900 рублей.

Безвыигрышная серия «Осасуны» достигла шести матчей. На то, что она не уступит «Реалу», котировка — 2.23.

Мадридцы в последних трех встречах пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.93, ТМ 2.5 — тоже за 1.93.

Условие «обе забьют» предложено за 1.90, как и «обе забьют- нет».

Карим Бензема не сыграет в предстоящей встрече из-за мышечной травмы. Кто отличится в его отсутствие? На гол Винисиуса коэффициент 3.00, на результативный удар Родриго — 3.40.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Реала» за 6.50.