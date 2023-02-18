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«Осасуна» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 18 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Осасуна» — «Реал» 18 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Мадридский «Реал» 18 февраля в 22-м туре чемпионата Испании на выезде сыграет с «Осасуной». Встречу примет стадион «Эль Садар», она начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хосе Мунуэра Монтера.

Испания. Лига 1. 22-й тур
18 февр, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Реал

Букмекеры считают «Реал» фаворитом встречи. На победу действующих чемпионов Испании можно поставить за 1.70, вероятность исхода — примерно 59%. На успех «Осасуны» предложена котировка 4.90 (18%), на ничью — чуть меньшие 4.30 (23%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 4900 рублей, а чистая прибыль — 3900 рублей.

Безвыигрышная серия «Осасуны» достигла шести матчей. На то, что она не уступит «Реалу», котировка — 2.23.

Мадридцы в последних трех встречах пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.93, ТМ 2.5 — тоже за 1.93.

Условие «обе забьют» предложено за 1.90, как и «обе забьют- нет».

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Карим Бензема не сыграет в предстоящей встрече из-за мышечной травмы. Кто отличится в его отсутствие? На гол Винисиуса коэффициент 3.00, на результативный удар Родриго — 3.40.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Реала» за 6.50.

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ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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