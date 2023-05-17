«Время «горожан» пришло». Прогноз Павла Занозина на ответный матч «Сити» и «Реала»
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Павел Занозин дал прогноз на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал». Игра начнется 17 мая в 22.00 по московскому времени.
В какой форме «Манчестер Сити»
«Горожане» в нескольких шагах от требла. В АПЛ команде нужно набрать всего три очка в трех оставшихся турах, чтобы защитить чемпионский титул. Это стало возможно благодаря серии из 11 побед подряд. В минувшее воскресенье был разгромлен один из аутсайдеров — «Эвертон» (3:0). Лучшим игроком в составе манкунианцев стал Илкай Гюндоган, оформивший дубль и сделавший один ассист. Свой 36-й гол в сезоне забил Эрлинг Холанн.
3 июня состоится финал Кубка Англии, в котором «Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед». Но на данный момент все мысли об ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов против «Реала». Первая завершилась ничьей со счетом 1:1. Англичане меньше били по воротам (10:13), но были точнее (6:3). Единственный гол в составе «горожан» забил Кевин Де Брейне, которому ассистировал Гюндоган.
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«Сити» не проигрывает на своем поле в Лиге чемпионов с сентября 2018 года, что делает его фаворитом предстоящей встречи. Все лидеры в строю, под сомнением появление на поле лишь защитника Натана Аке.
В какой форме «Реал»
До встречи с «Сити» мадридцы набирали максимум очков на своем поле в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Однако «горожан» подопечным Карло Анчелотти обыграть не удалось. Единственный гол в составе «Реала» забил Винисиус Жуниор, утвердившийся в роли главного бомбардира команды в ЛЧ с семью мячами.
В преддверии матча на «Этихаде» «сливочные» дважды не выиграли в гостях — 1:1 с «Шахтером» и 2:3 с «Лейпцигом». С одной стороны, это аргумент в пользу «Сити», с другой — в активе «Реала» есть три выездные победы над британскими клубами: 3:0 над «Селтиком», 5:2 над «Ливерпулем» и 2:0 над «Челси».
В минувшую субботу Анчелотти предоставил отдых сразу нескольким лидерам в матче ла лиги против «Хетафе» (1:0): Давид Алаба, Карим Бензема и Родриго не попали в заявку, Тони Кроос, Лука Модрич и Винисиус вышли лишь на замену, Антонио Рюдигер остался на скамейке. «Реал» воспользовался осечкой «Атлетико» и вернулся на второе место в турнирной таблице. Но это не важно, главное — выйти в финал Лиги чемпионов. Анчелотти может беспокоить только форма полузащитника Эдуарду Камавинги.
«Манчестер Сити» — «Реал»: статистика личных встреч
В полуфинале Лиги чемпионов-2021/22 случился настоящий триллер: «Манчестер Сити» выиграл первый матч со счетом 4:3 и вел в ответном 1:0 до 90-й минуты. Но футболистам «Реала» хватило времени, чтобы переломить ход игры и не пустить «горожан» в финал — 3:1 в дополнительное время. В 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20 англичане оказались сильнее в обеих встречах — 2:1 и дома, и в гостях.
Прогноз Павла Занозина на матч «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая
«Для «Реала» полуфинал Лиги чемпионов — очередная история. Для «Манчестер Сити» — возможность стать легендарным клубом. Для Хосепа Гвардиолы — возможность наконец-то выиграть этот турнир впервые после «Барселоны». Последний раз он это делал, страшно сказать, 12 лет назад.
Многим кажется, что именно в этом сезоне «Сити» должен добиться желаемого. Это практически идеальная команда: теперь у нее есть Холанн, забивающий безумное количество мячей, все схемы выстроены так, как этого и хотел Пеп с самого начала. Располагает все, кроме «Реала», который именно в Лиге чемпионов играет фантастически из сезона в сезон. 1:1 — вполне приятный вариант для «Мадрида» против «Сити» перед ответной встречей. Но думаю, что время «горожан» все же пришло. Правда, легкой их победа точно не получится.
Предлагаю ставку: победа «Сити» и тотал меньше 3.5 гола. 2:1 или 1:0 — максимум возможного. У обычной победы коэффициент всего 1.60, а вот комбинированная ставка с тоталом уже идет с более интересным коэффициентом. Это будет легендарный футбол», — предположил Занозин.
Победу «Манчестер сити» в основное время и общий тотал меньше 3.5 гола в букмекерской компании ФОНБЕТ можно взять за 2.70.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6