«Краснодар» — «Урал»: «быки» слишком толстокожи, чтобы пасть от укусов «шмелей»
17 мая в Краснодаре состоится финал Пути регионов FONBET Кубка России. В решающем матче за право сразиться за главный трофей с ЦСКА сойдутся «Краснодар» и «Урал». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.10 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.
Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал» 17 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом «Краснодар». На победу «быков» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность такого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 3.55 (28%), успех «Урала» — за еще большие 4.15 (20%).
Последний матч между командами в конце апреля завершился вничью 1:1. На то, что екатеринбуржцы не уступят по итогам 90 минут, котировка — 1.92.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. Четыре из пяти предыдущих очных встреч завершились «верхом» по голам.
Обмен результативными атаками можно взять за 1.77, противоположный результат — за 2.07.
Считаете, что счет в матче откроют гости? Такое условие идет за 2.45. Успех хозяев предложен за 1.65, отсутствие голов — за 11.0.
Проход «Краснодара» в финал оценен в 1.50, «Урала» — в 2.60.
«Краснодар» — «Урал»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 17 мая 2023 года
Если бы в сентябре кто-то сказал, что «Урал» будет одной из трех команд, которые сразятся за победу в Кубке России, этому человеку вызвали бы неотложку. В тот период екатеринбуржцы проигрывали всем подряд и обосновались на последнем месте в таблице. Но в середине сезона все резко изменилось, и команда во главе с Виктором Гончаренко поперла наверх. Заодно она мощно провела групповой этап КР: выиграла пять из шести матчей (четыре — в основное время) и финишировала выше ЦСКА.
После зимнего перерыва серия игр без поражений продолжилась и позволила екатеринбуржцам сначала выбить из розыгрыша «Ростов», а затем и «Спартак». Но черная полоса когда-то должна была наступить, и она случилась очень не вовремя. Хотя в противостоянии с ЦСКА сказалась скорее ограниченность уральских резервов. Москвичи дожали противника во втором матче и отправили его на рандеву с «Краснодаром». Теперь команды ждет битва за шанс войти в историю первого в своем роде и такого мудреного в смысле формата Кубка.
«Уралу» совсем не повезло. Команда Гончаренко сыграет с «быками» на выезде, где они великолепны во второй половина сезона — из 11 матчей «Краснодар» дома добился шести побед и пять раз сыграл вничью. В то же время у екатеринбуржцев — шесть ничьих, два поражения и только одна победа в гостях в конце зимы — начале весны.
Стоит отметить, что «Краснодар» силен не только на родном поле. Например, в последнем матче РПЛ он выдержал натиск «Зенита» и поделил с ним очки, ведя 2:1 до 97-й минуты. «Урал» же на выходных добыл тяжелую победу над «Оренбургом» — исход решил автогол в самом конце встречи. Это был первый успех уральцев с 4 апреля.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Урал»
«Краснодар» ни разу не уступил дома в Кубке России — выиграл в основное время все три матча на групповом этапе, а в плей-офф расправился с ЦСКА и трижды продвинулся дальше по пенальти. Только в одной из семи встреч «быки» забили больше двух голов — несчастным «Химкам».
«Урал», конечно, сейчас не в лучшей форме, однако характера команде Гончаренко не занимать. Из 11 последних матчей екатеринбуржцы проиграли шесть, но только в одном из них пропустили три мяча. В финале Пути регионов, который должен быть очень закрытым, «шмели» тем более много из сетки не вынут.
Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет и забьет меньше 2.5 гола за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6