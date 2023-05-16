Ждем финал краснодарцев против ЦСКА.

17 мая в Краснодаре состоится финал Пути регионов FONBET Кубка России. В решающем матче за право сразиться за главный трофей с ЦСКА сойдутся «Краснодар» и «Урал». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.10 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал» 17 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом «Краснодар». На победу «быков» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность такого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 3.55 (28%), успех «Урала» — за еще большие 4.15 (20%).

Последний матч между командами в конце апреля завершился вничью 1:1. На то, что екатеринбуржцы не уступят по итогам 90 минут, котировка — 1.92.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. Четыре из пяти предыдущих очных встреч завершились «верхом» по голам.

Обмен результативными атаками можно взять за 1.77, противоположный результат — за 2.07.

Считаете, что счет в матче откроют гости? Такое условие идет за 2.45. Успех хозяев предложен за 1.65, отсутствие голов — за 11.0.

Проход «Краснодара» в финал оценен в 1.50, «Урала» — в 2.60.

«Краснодар» — «Урал»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 17 мая 2023 года

Если бы в сентябре кто-то сказал, что «Урал» будет одной из трех команд, которые сразятся за победу в Кубке России, этому человеку вызвали бы неотложку. В тот период екатеринбуржцы проигрывали всем подряд и обосновались на последнем месте в таблице. Но в середине сезона все резко изменилось, и команда во главе с Виктором Гончаренко поперла наверх. Заодно она мощно провела групповой этап КР: выиграла пять из шести матчей (четыре — в основное время) и финишировала выше ЦСКА.

После зимнего перерыва серия игр без поражений продолжилась и позволила екатеринбуржцам сначала выбить из розыгрыша «Ростов», а затем и «Спартак». Но черная полоса когда-то должна была наступить, и она случилась очень не вовремя. Хотя в противостоянии с ЦСКА сказалась скорее ограниченность уральских резервов. Москвичи дожали противника во втором матче и отправили его на рандеву с «Краснодаром». Теперь команды ждет битва за шанс войти в историю первого в своем роде и такого мудреного в смысле формата Кубка.

«Уралу» совсем не повезло. Команда Гончаренко сыграет с «быками» на выезде, где они великолепны во второй половина сезона — из 11 матчей «Краснодар» дома добился шести побед и пять раз сыграл вничью. В то же время у екатеринбуржцев — шесть ничьих, два поражения и только одна победа в гостях в конце зимы — начале весны.

Стоит отметить, что «Краснодар» силен не только на родном поле. Например, в последнем матче РПЛ он выдержал натиск «Зенита» и поделил с ним очки, ведя 2:1 до 97-й минуты. «Урал» же на выходных добыл тяжелую победу над «Оренбургом» — исход решил автогол в самом конце встречи. Это был первый успех уральцев с 4 апреля.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Урал»

«Краснодар» ни разу не уступил дома в Кубке России — выиграл в основное время все три матча на групповом этапе, а в плей-офф расправился с ЦСКА и трижды продвинулся дальше по пенальти. Только в одной из семи встреч «быки» забили больше двух голов — несчастным «Химкам».

«Урал», конечно, сейчас не в лучшей форме, однако характера команде Гончаренко не занимать. Из 11 последних матчей екатеринбуржцы проиграли шесть, но только в одном из них пропустили три мяча. В финале Пути регионов, который должен быть очень закрытым, «шмели» тем более много из сетки не вынут.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет и забьет меньше 2.5 гола за 1.72.