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16 мая, 23:45

«Краснодар» — «Урал»: «быки» слишком толстокожи, чтобы пасть от укусов «шмелей»

Прогноз и ставка на матч FONBET «Краснодар» — «Урал» 17 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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«Краснодар».
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»
Ждем финал краснодарцев против ЦСКА.

17 мая в Краснодаре состоится финал Пути регионов FONBET Кубка России. В решающем матче за право сразиться за главный трофей с ЦСКА сойдутся «Краснодар» и «Урал». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.10 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Кубок России. Финал Пути регионов. Этап 2
17 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Урал

Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Урал» 17 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом «Краснодар». На победу «быков» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, вероятность такого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 3.55 (28%), успех «Урала» — за еще большие 4.15 (20%).

Последний матч между командами в конце апреля завершился вничью 1:1. На то, что екатеринбуржцы не уступят по итогам 90 минут, котировка — 1.92.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.92, ТМ 2.5 — за 1.90. Четыре из пяти предыдущих очных встреч завершились «верхом» по голам.

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Обмен результативными атаками можно взять за 1.77, противоположный результат — за 2.07.

Считаете, что счет в матче откроют гости? Такое условие идет за 2.45. Успех хозяев предложен за 1.65, отсутствие голов — за 11.0.

Проход «Краснодара» в финал оценен в 1.50, «Урала» — в 2.60.

«Краснодар» — «Урал»: прогноз и анализ матча FONBET Кубка России 17 мая 2023 года

Если бы в сентябре кто-то сказал, что «Урал» будет одной из трех команд, которые сразятся за победу в Кубке России, этому человеку вызвали бы неотложку. В тот период екатеринбуржцы проигрывали всем подряд и обосновались на последнем месте в таблице. Но в середине сезона все резко изменилось, и команда во главе с Виктором Гончаренко поперла наверх. Заодно она мощно провела групповой этап КР: выиграла пять из шести матчей (четыре — в основное время) и финишировала выше ЦСКА.

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После зимнего перерыва серия игр без поражений продолжилась и позволила екатеринбуржцам сначала выбить из розыгрыша «Ростов», а затем и «Спартак». Но черная полоса когда-то должна была наступить, и она случилась очень не вовремя. Хотя в противостоянии с ЦСКА сказалась скорее ограниченность уральских резервов. Москвичи дожали противника во втором матче и отправили его на рандеву с «Краснодаром». Теперь команды ждет битва за шанс войти в историю первого в своем роде и такого мудреного в смысле формата Кубка.

«Уралу» совсем не повезло. Команда Гончаренко сыграет с «быками» на выезде, где они великолепны во второй половина сезона — из 11 матчей «Краснодар» дома добился шести побед и пять раз сыграл вничью. В то же время у екатеринбуржцев — шесть ничьих, два поражения и только одна победа в гостях в конце зимы — начале весны.

Стоит отметить, что «Краснодар» силен не только на родном поле. Например, в последнем матче РПЛ он выдержал натиск «Зенита» и поделил с ним очки, ведя 2:1 до 97-й минуты. «Урал» же на выходных добыл тяжелую победу над «Оренбургом» — исход решил автогол в самом конце встречи. Это был первый успех уральцев с 4 апреля.

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Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Урал»

«Краснодар» ни разу не уступил дома в Кубке России — выиграл в основное время все три матча на групповом этапе, а в плей-офф расправился с ЦСКА и трижды продвинулся дальше по пенальти. Только в одной из семи встреч «быки» забили больше двух голов — несчастным «Химкам».

«Урал», конечно, сейчас не в лучшей форме, однако характера команде Гончаренко не занимать. Из 11 последних матчей екатеринбуржцы проиграли шесть, но только в одном из них пропустили три мяча. В финале Пути регионов, который должен быть очень закрытым, «шмели» тем более много из сетки не вынут.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет и забьет меньше 2.5 гола за 1.72.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
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