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Ига Свентек — Елена Рыбакина: прогноз на матч WTA Рим 17 мая 2023 года

Прогноз на матч WTA Рим Ига Свентек — Елена Рыбакина 17 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Елена Рыбакина.
Фото Global Look Press

17 мая на турнире в Риме определятся участники первого полуфинала в женском одиночном разряде. В одном из четвертьфиналов встретятся лидер рейтинга Ига Свентек и действующая победительница Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина. Девушки выйдут на корт приблизительно в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире игру в России не покажут. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Рыбакиной.

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При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом предстоящей битвы Свентек. На победу польской теннисистки можно поставить с коэффициентом 1.19, вероятность такого исхода — примерно 84%. Успех Рыбакиной идет за 5.07 (16%).

Ставка в 1000 рублей на представительницу Казахстана в случае благоприятного результата принесет выплату в 5070 рублей.

В двух предыдущих встречах Свентек не удалось выиграть у Рыбакиной ни сета. На то, что Елена возьмет хотя бы партию, котировка — 2.41.

Оформить успех москвички с форой (+5.5) гейма можно за 1.92. К слову, даже в единственном проигранном Свентек матче Елена не позволила сопернице оторваться на шесть и более геймов.

Тотал больше 18.5 гейма идет за 1.68, ТМ 18.5 — за 2.23. Если же верите, что матч получится очень конкурентным, возьмите ТБ 20.5 за 2.25.

Тай-брейк в матче предложен за 3.90, его отсутствие — за 1.21.

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Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Елена Рыбакина

Свентек семимильными шагами двигается к очередному финалу: повесила две «баранки» Павлюченковой, выиграла 12 геймов подряд во встрече с Цуренко и комфортно разобралась с Векич. Однако Рыбакина тоже играет вполне уверенно: Паолини и Вондроушову прошла в двух сетах, а с Калинской получила отдых — россиянка снялась по ходу матча из-за травмы.

Также Елену можно назвать неудобной соперницей для Иги — она выиграла у польки два последних официальных матча и один неофициальный. Причем все в двух партиях. И эти встречи случились в этом году, так что свежие воспоминания об успехах должны помочь Рыбакиной снова составить Свентек неплохую конкуренцию.

Рекомендуемая ставка: ТБ 18.5 гейма за 1.68.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
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 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
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