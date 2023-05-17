Ига Свентек — Елена Рыбакина: прогноз на матч WTA Рим 17 мая 2023 года
17 мая на турнире в Риме определятся участники первого полуфинала в женском одиночном разряде. В одном из четвертьфиналов встретятся лидер рейтинга Ига Свентек и действующая победительница Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина. Девушки выйдут на корт приблизительно в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире игру в России не покажут. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Рыбакиной.
При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом предстоящей битвы Свентек. На победу польской теннисистки можно поставить с коэффициентом 1.19, вероятность такого исхода — примерно 84%. Успех Рыбакиной идет за 5.07 (16%).
Ставка в 1000 рублей на представительницу Казахстана в случае благоприятного результата принесет выплату в 5070 рублей.
В двух предыдущих встречах Свентек не удалось выиграть у Рыбакиной ни сета. На то, что Елена возьмет хотя бы партию, котировка — 2.41.
Оформить успех москвички с форой (+5.5) гейма можно за 1.92. К слову, даже в единственном проигранном Свентек матче Елена не позволила сопернице оторваться на шесть и более геймов.
Тотал больше 18.5 гейма идет за 1.68, ТМ 18.5 — за 2.23. Если же верите, что матч получится очень конкурентным, возьмите ТБ 20.5 за 2.25.
Тай-брейк в матче предложен за 3.90, его отсутствие — за 1.21.
Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Елена Рыбакина
Свентек семимильными шагами двигается к очередному финалу: повесила две «баранки» Павлюченковой, выиграла 12 геймов подряд во встрече с Цуренко и комфортно разобралась с Векич. Однако Рыбакина тоже играет вполне уверенно: Паолини и Вондроушову прошла в двух сетах, а с Калинской получила отдых — россиянка снялась по ходу матча из-за травмы.
Также Елену можно назвать неудобной соперницей для Иги — она выиграла у польки два последних официальных матча и один неофициальный. Причем все в двух партиях. И эти встречи случились в этом году, так что свежие воспоминания об успехах должны помочь Рыбакиной снова составить Свентек неплохую конкуренцию.
Рекомендуемая ставка: ТБ 18.5 гейма за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6