17 мая на турнире в Риме определятся участники первого полуфинала в женском одиночном разряде. В одном из четвертьфиналов встретятся лидер рейтинга Ига Свентек и действующая победительница Уимблдона из Казахстана Елена Рыбакина. Девушки выйдут на корт приблизительно в 21.30 по московскому времени. В прямом эфире игру в России не покажут. Счет личных встреч — 2:1 в пользу Рыбакиной.

При этом аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом предстоящей битвы Свентек. На победу польской теннисистки можно поставить с коэффициентом 1.19, вероятность такого исхода — примерно 84%. Успех Рыбакиной идет за 5.07 (16%).

Ставка в 1000 рублей на представительницу Казахстана в случае благоприятного результата принесет выплату в 5070 рублей.

В двух предыдущих встречах Свентек не удалось выиграть у Рыбакиной ни сета. На то, что Елена возьмет хотя бы партию, котировка — 2.41.

Оформить успех москвички с форой (+5.5) гейма можно за 1.92. К слову, даже в единственном проигранном Свентек матче Елена не позволила сопернице оторваться на шесть и более геймов.

Тотал больше 18.5 гейма идет за 1.68, ТМ 18.5 — за 2.23. Если же верите, что матч получится очень конкурентным, возьмите ТБ 20.5 за 2.25.

Тай-брейк в матче предложен за 3.90, его отсутствие — за 1.21.

Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Елена Рыбакина

Свентек семимильными шагами двигается к очередному финалу: повесила две «баранки» Павлюченковой, выиграла 12 геймов подряд во встрече с Цуренко и комфортно разобралась с Векич. Однако Рыбакина тоже играет вполне уверенно: Паолини и Вондроушову прошла в двух сетах, а с Калинской получила отдых — россиянка снялась по ходу матча из-за травмы.

Также Елену можно назвать неудобной соперницей для Иги — она выиграла у польки два последних официальных матча и один неофициальный. Причем все в двух партиях. И эти встречи случились в этом году, так что свежие воспоминания об успехах должны помочь Рыбакиной снова составить Свентек неплохую конкуренцию.

Рекомендуемая ставка: ТБ 18.5 гейма за 1.68.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей