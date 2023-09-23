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«Манчестер Сити» — «Ноттингем»: прогноз на матч АПЛ 23 сентября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем» 23 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Манчестер Сити» в матче против «Црвены Звезды».
Фото Global Look Press

После пяти матчей в АПЛ «Манчестер Сити» не потерял еще ни одного очка. 23 сентября в шестом туре чемпионата к команде Пепа Гвардиолы приедет «Ноттингем Форест». Игра на стадионе «Этихад» начнется в 17.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Энтони Тейлор. В России легально не показывают английскую лигу.

Англия. Премьер-лига. 6-й тур
23 сент, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ноттингем Форест

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «горожане» — огромные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.16, это приблизительно 85% вероятности. Триумф гостей доступен за 17.75 (4%) — это наименее возможный исход поединка. Котировка на ничью — 8.50 (10%).

«Ман Сити» после пяти туров АПЛ выдал 100-процентный результат. При этом в прошлом сезоне «лесники» однажды отобрали очки у чемпиона (1:1). Поставить на то, что «Ноттингем» не уступит в предстоящей игре, можно за 5.74.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 6.58;

• 3:0 — тоже за 6.58;

• 4:0 — за 9.00.

Прошлая встреча команд на «Этихаде» закончилась разгромной победой хозяев (6:0). Тотал больше 3.5 мяча на предстоящий матч можно взять за 1.95, ТМ 3.5 — за 1.78.

Рынок на обмен голами доступен за 2.18, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.69.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» и «Тоттенхэм» готовятся дать жару в дерби. Сака, Эдегор и Сон выяснят, кто забьет больше

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем»

«Ман Сити» максимальные 15 очков по итогам пяти стартовых туров АПЛ, а к противостоянию с «Ноттингемом» подошел после того, как приложил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов (3:1). «Горожане» штампуют победы, но пропускают уже в четырех встречах подряд во всех соревнованиях. За восемь поединков во всех соревнованиях небесно-голубые сохранили ворота сухими лишь дважды. «Лесники» же отличались хотя бы раз в каждой из пяти предыдущих игр в чемпионате, набрал отличную форму и основной страйкер команды Тайво Авонийи — у него 3+2 по системе «гол+пас» в премьер-лиге.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.18.

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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 23 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 7
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Антон Заболотный

ЦСКА

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Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
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Квинси Промес

Спартак

 4
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Роман Ежов

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 3
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Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
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 8 1 1
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