«Манчестер Сити» — «Ноттингем»: прогноз на матч АПЛ 23 сентября 2023 года
После пяти матчей в АПЛ «Манчестер Сити» не потерял еще ни одного очка. 23 сентября в шестом туре чемпионата к команде Пепа Гвардиолы приедет «Ноттингем Форест». Игра на стадионе «Этихад» начнется в 17.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Энтони Тейлор. В России легально не показывают английскую лигу.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «горожане» — огромные фавориты: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.16, это приблизительно 85% вероятности. Триумф гостей доступен за 17.75 (4%) — это наименее возможный исход поединка. Котировка на ничью — 8.50 (10%).
«Ман Сити» после пяти туров АПЛ выдал 100-процентный результат. При этом в прошлом сезоне «лесники» однажды отобрали очки у чемпиона (1:1). Поставить на то, что «Ноттингем» не уступит в предстоящей игре, можно за 5.74.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают огромное превосходство хозяев:
• 2:0 — за 6.58;
• 3:0 — тоже за 6.58;
• 4:0 — за 9.00.
Прошлая встреча команд на «Этихаде» закончилась разгромной победой хозяев (6:0). Тотал больше 3.5 мяча на предстоящий матч можно взять за 1.95, ТМ 3.5 — за 1.78.
Рынок на обмен голами доступен за 2.18, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.69.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ноттингем»
«Ман Сити» максимальные 15 очков по итогам пяти стартовых туров АПЛ, а к противостоянию с «Ноттингемом» подошел после того, как приложил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов (3:1). «Горожане» штампуют победы, но пропускают уже в четырех встречах подряд во всех соревнованиях. За восемь поединков во всех соревнованиях небесно-голубые сохранили ворота сухими лишь дважды. «Лесники» же отличались хотя бы раз в каждой из пяти предыдущих игр в чемпионате, набрал отличную форму и основной страйкер команды Тайво Авонийи — у него 3+2 по системе «гол+пас» в премьер-лиге.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.18.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1