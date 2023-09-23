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Сегодня, 06:15

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 23 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

23 сентября «Локомотив» и ЦСКА сойдутся уже второй раз в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Команды встретятся в Ярославле на льду «Арены-2000», игра начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на успешное завершение матча: победа железнодорожников в основное время доступна за 2.35, это приблизительно 41% вероятности. Выигрыш армейцев предложен с котировкой 2.80 (34%), коэффициент на ничью — 3.75 (25%).

Триумф «Локо» с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.77, этот рынок на гостей предложен за 2.03.

Команды уже встречались 18 сентября — ярославцы оформили минимальную выездную победу (2:1). Поставить на то, что в предстоящем поединке москвичи хотя бы не уступят, можно за 1.59.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 2.05, ТМ 4.5 — за 1.70. В половине из последних 10 очных встреч в КХЛ соперники пробили «верх» по голам.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

Подопечные Сергея Федорова находятся в плачевном состоянии: после девяти матчей регулярки добыли всего две победы в основное время и расположились только на восьмой строчке Западной конференции. К предстоящему поединку москвичи подошли после двух поражений — одно из них как раз от «Локомотива» (1:2), после железнодорожников с армейцами разделалась «Лада» (1:3).

Ярославцы же в случае успеха сравняются по очкам с лидирующим на «Западе» «Динамо». В четырех последних играх «Локо» оформил четыре выигрыша в основное время, а также поправил статистику заброшенных шайб — в среднем за матч железнодорожники отличаются 2,5 раза.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.75.

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«Амур» — СКА: где смотреть матч КХЛ 23 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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