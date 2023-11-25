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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 25 ноября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 25 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

25 ноября в главном матче выходных в европейском футболе «Манчестер Сити» сойдется с «Ливерпулем». Игра 13-го тура АПЛ состоится на домашнем стадионе «горожан» «Этихаде» и начнется в 15.30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет недоступна. Главный арбитр — Крис Кавана.

Англия. Премьер-лига. 13-й тур
25 нояб, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Ливерпуль

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, «Манчестер Сити» превосходит соперника. На его победу можно поставить за 1.72, вероятность данного исхода — порядка 58%. Ничья оценена в 4.22 (24%), успех «Ливерпуля» — в 4.42 (18%).

Если команда Юргена Клоппа наберет в этом матче очки, тогда сыграет котировка 2.20.

В семи из восьми последних очных встреч команды забивали минимум четыре мяча на двоих, поэтому стоит поразмышлять над ставкой на ТБ 3.5 за вкусные 2.31.

Обмен голами доступен за 1.58, вариант «обе забьют — нет» — за 2.40.

На гол Эрлинга Холанна коэффициент — 1.73. У «Ливерпуля» наиболее вероятным автором гола считается Мо Салах — 3.15.

Гави (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» уступила на «Кампо де Вальекас» дважды подряд. Без Тер Штегена и Гави справиться с «Райо» будет еще труднее

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

Команды приучили нас к зрелищному футболу: они обменялись голами в восьми из девяти последних матчей, в шести из восьми попутно пробив «верх». Что может помешать им повторить? Вроде бы ничего. В отличной форме лучшие игроки команд — Эрлинг Холанн и Мохамед Салах забивают пачками, их партнеры всегда на подхвате («Сити» и «Ливерпуль» входят в топ-3 самых результативных в АПЛ). При этом в обороне есть проблемки: «горожане», например, в предыдущем туре пропустили аж четыре мяча от «Челси».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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«Зенит» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 25 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
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