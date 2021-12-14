14 декабря в 16-м туре бундеслиги между собой сыграют «Штутгарт» и «Бавария». Матч пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте, начало — в 20.30. Трансляцию покажет «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают в этом матче победу «Баварии». На успех команды можно поставить с котировкой 1.29 — это примерно 75% вероятности. Ничью предлагается взять за 6.50 (15%), а победа «Штутгарта» есть в линии за 9.40 (10%).

Ф1(-1.5) доступна за 1.52, а Ф2(+1.5) — за 2.50.

При ставке в 1000 рублей на победу «Баварии» потенциальная выплата составит 1520.

Ставка «Штутгарт» не проиграет" есть в линии за 3.80.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.80. Удаление идет за 5.50.

Удаление и пенальти возможны за 10.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.84. Тотал меньше 2.5 можно взять за 2.03.

· ТБ 5.5 — 4.90;

· гол «Штутгарта» в первом тайме: да — 2.60;

· точный счет: 1:5 — 15.0.