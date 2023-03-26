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Мальта — Италия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 26 марта 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Мальта — Италия 26 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Сборная Италии в матче против Англии.
Фото Global Look Press

26 марта Италия отправится на выезд к Мальте, чтобы сыграть в матче квалификации Евро-2024. Встреча пройдет на стадионе «Та-Кали», болгарский арбитр Георги Кабаков даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
26 мар, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
Италия

Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение гостям: поставить на победу «скуадры адзурры» можно с коэффициентом 1.11, что составляет примерно 89% вероятности. Успех хозяев доступен за невероятные 28.0 (2%), ничья идет за 8.50 (9%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш итальянцев при благоприятном исходе принесет 1110 рублей.

Команды встречались восемь раз в истории, и во всех матчах победили итальянцы. Главные достижения мальтийцев — три поражения с минимальной разницей. Поставить на то, что хозяева не уступят в предстоящем матче, можно за 6.60.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают огромное преимущество гостей:

• победа Италии 2:0 идет за 6.00;

• разгром 3:0 — тоже за 6.00.

• успех 1:0 — за 8.50.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.48, ТМ 2.5 — за 2.65. При этом две последние встречи сборных завершились минимальными победами итальянцев — 1:0.

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Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Мальта — Италия

Италия мало забивает: в последних 12 матчах во всех турнирах команда Роберто Манчини лишь два раза отличилась больше двух раз за 90 минут, а в семи встречах оформила не больше одного гола. Отборочный турнир «скуадра адзурра» начала с поражения от Англии, в котором снова выжала лишь один забитый мяч.

Рекомендуемая ставка: ИТМ2 (3) за 1.68 (если Италия отличится три раза, случится возврат).

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
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 - : -
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