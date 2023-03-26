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Россия — Ирак: прогноз на товарищеский матч 26 марта 2023 года

Прогноз на товарищеский матч Россия — Ирак 26 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной России в матче против Ирана.
Фото Телеграм-канал сборной России, Telegram

26 марта сборная России проведет первый домашний матч с ноября 2021 года. Команда Валерия Карпина в товарищеской игре примет Ирак на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр встречи Артем Любимов даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.00 мск.

Товарищеские матчи.
26 мар, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
Ирак

Аналитики букмекерской компании PARI считают хозяев фаворитами: поставить на победу русских можно с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. На выигрыш гостей предложена котировка 6.00 (16%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 4.00 (25%).

Верите в успех России? Ставка в 1000 рублей на такой исход при благоприятном результате принесет 1650 рублей.

«Львы Месопотамии» отлично выступают в 2023 году: провели пять матчей в Кубке наций Персидского залива и ни разу не проиграли, одержав четыре победы. Ирак в итоге и взял этот турнир. Поставить на то, что в противостоянии с Россией команда как минимум не уступит, можно за 2.30.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа России 1:0 идет за 6.00;

• успех 2:0 — за 7.00;

• ничьи 0:0 и 1:1 — за 7.50.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 можно взять за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.70. Правда, в последних трех матчах команды Карпина в общей сложности было забито два мяча.

Валерий Карпин и&nbsp;Даниил Хлусевич. России не нужны товарищеские матчи во время бана. Игра с Ираком — очередное мучение для игроков и фанатов?

Прогноз и ставка на товарищеский матч Россия — Ирак 26 марта 2023 года

Игры сборной России получаются не слишком яркими: последние три закончились ничьими — дважды по 0:0 и один раз 1:1. Ирак в Кубке наций Персидского залива выступал результативнее, но встречался с более слабыми соперниками — Оманом, Саудовской Аравией, Йеменом и Катаром. К примеру, на ЧМ-2018 Россия громила саудитов 5:0. С более серьезными оппонентами «Львы Месопотамии» действуют скромнее: за весь квалификационный турнир ЧМ-2022 ни разу не забили больше одного гола за игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
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 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
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 - : -
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