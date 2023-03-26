26 марта сборная России проведет первый домашний матч с ноября 2021 года. Команда Валерия Карпина в товарищеской игре примет Ирак на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр встречи Артем Любимов даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.00 мск.

Аналитики букмекерской компании PARI считают хозяев фаворитами: поставить на победу русских можно с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. На выигрыш гостей предложена котировка 6.00 (16%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за 4.00 (25%).

Верите в успех России? Ставка в 1000 рублей на такой исход при благоприятном результате принесет 1650 рублей.

«Львы Месопотамии» отлично выступают в 2023 году: провели пять матчей в Кубке наций Персидского залива и ни разу не проиграли, одержав четыре победы. Ирак в итоге и взял этот турнир. Поставить на то, что в противостоянии с Россией команда как минимум не уступит, можно за 2.30.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа России 1:0 идет за 6.00;

• успех 2:0 — за 7.00;

• ничьи 0:0 и 1:1 — за 7.50.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 можно взять за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.70. Правда, в последних трех матчах команды Карпина в общей сложности было забито два мяча.

Прогноз и ставка на товарищеский матч Россия — Ирак 26 марта 2023 года

Игры сборной России получаются не слишком яркими: последние три закончились ничьими — дважды по 0:0 и один раз 1:1. Ирак в Кубке наций Персидского залива выступал результативнее, но встречался с более слабыми соперниками — Оманом, Саудовской Аравией, Йеменом и Катаром. К примеру, на ЧМ-2018 Россия громила саудитов 5:0. С более серьезными оппонентами «Львы Месопотамии» действуют скромнее: за весь квалификационный турнир ЧМ-2022 ни разу не забили больше одного гола за игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.70.