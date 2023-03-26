Ирландия — Франция: Мбаппе и Жиру напрягутся в Дублине
27 марта Франция в рамках квалификации Евро-2024 отправится на выезд в Дублин, где сыграет с Ирландией. Матч пройдет на стадионе «Авива», португальский арбитр Артур Диаш даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. В России отборочный турнир показывает онлайн-платформа «Okko Спорт».
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Ирландия — Франция 27 марта 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «трехцветных» огромными фаворитами: поставить на победу команды Дидье Дешама можно с коэффициентом 1.45, что составляет приблизительно 67% вероятности. Успех хозяев предложен с котировкой 7.90 (10%), даже ничья идет за меньшие 4.10 (23%).
Последний раз в официальном матче сборные встречались на Евро-2016: тогда французы обыграли соперника (2:1) в матче 1/8 финала, хотя пропустили уже на второй минуте. Считаете, что теперь «парни в зеленом» не уступят? Рынок на непоражение хозяев доступен за 2.75.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное превосходство Франции:
• успех гостей 1:0 идет за 6.50;
• победа 2:0 — тоже за 6.50;
• ничья 0:0 — за 8.50.
Аналитики сомневаются, что игра получится яркой: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — за чуть меньшие 1.85. В последней очной встрече на Евро-2016 сборные на двоих вонзили как раз три мяча.
Рынок на голы от обеих команд доступен за 2.13, вариант «обе забьют — нет» — за 1.70.
Ирландия — Франция: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 27 марта 2023 года
Франция начала квалификацию с уверенной победы: разнесла главного конкурента за первое место в группе — Нидерланды (4:0). Только получивший в команде капитанскую повязку Килиан Мбаппе вонзил дубль и отметился ассистом. Ирландия же еще не стартовала в отборе, ведь в группе B находится пять команд, из-за чего не все играют каждый тур.
«Трехцветные» подъехали к матчу в отличном состоянии: уничтожили сильного соперника в первом матче после проигранного финала чемпионата мира, плюс у команды нет потерь в составе. Так что против Ирландии Дидье Дешам может как провести ротацию, так и снова выставить самый мощный набор футболистов.
Мбаппе стремительно приближается к Оливье Жиру, который на чемпионате мира в Катаре завоевал звание лучшего бомбардира в истории сборной Франции — на счету 36-летнего форварда 53 гола. Килиан же к 24 годам наколотил уже 38. Ждете еще один яркий матч от гостей? Индивидуальный тотал французов больше 1.5 мяча можно оформить за 1.65, ИТМ2 (1.5) — за 2.25.
У Ирландии тоже нет проблем с составом, но он по умолчанию выглядит намного слабее французского. Статистический сайт Transfermarkt оценивает ростер «зеленой армии» в 130.9 млн евро, Франции — в 978 млн евро.
Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Ирландия — Франция
В Ирландии гостям часто приходится тяжело: за последние 10 домашних матчей во всех турнирах «парни в зеленом» проиграли лишь дважды — Норвегии и Украине. При этом ирландцы сдержали мощных Сербию и Португалию. Вдобавок Ирландия — неудобный соперник для Франции: в XXI веке сборные встречались в официальных матчах пять раз, «трехцветные» оформили три победы, но все — с минимальной разницей. Еще две встречи завершились вничью.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4