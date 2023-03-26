Россия — Ирак: где смотреть товарищеский матч 26 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
26 марта сборная России проведет первый домашний матч с ноября 2021 года. Команда Валерия Карпина в товарищеской игре примет Ирак на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр встречи Артем Любимов даст стартовый свисток в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 17.00 мск.
Аналитики букмекерской компании PARI отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 59% вероятности. На успех гостей доступна котировка 6.00 (16%) — это наименее ожидаемый исход поединка. «Мирный» результат идет за 4.00 (25%).
Ждете от команды Карпина еще одну ничью? Ставка в 1000 рублей на такой вариант при благоприятном итоге принесет 4000 рублей.
«Львы Месопотамии» отлично выступают в 2023 году: провели пять матчей в Кубке наций Персидского залива и ни разу не проиграли, одержав четыре победы. Ирак в итоге и взял этот турнир. Поставить на то, что в России команда как минимум не уступит, можно за 2.30.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:
• победа России 1:0 идет за 6.00;
• успех 2:0 — за 7.00;
• ничьи 0:0 и 1:1 — за 7.50.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 можно взять за 2.18, ТМ 2.5 — за 1.70. Правда, в последних трех матчах команды Карпина в общей сложности было забито два мяча.
Рынок на голы от обеих сборных доступен за 2.15, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.70. За три последние встречи сборной ставка на обмен результативными ударами зашла лишь однажды — в недавней игре против Ирана.
Также вы можете угадать футболиста, который отличится в предстоящем матче. Наиболее ожидаемые голеадоры в составе русских — форварды Николай Комличенко и Александр Соболев. Поставить на взятие ворот от кого-то из них можно за 2.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|4
|11
|23-37
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4