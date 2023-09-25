«Мальорка» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 26 сентября 2023 года
26 сентября в седьмом туре чемпионата Испании «Барселона» приедет в гости к «Мальорке». Встреча на стадионе «Сон Моиш» начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка по платной подписке покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в победе «блауграны». На триумф «Барсы» дан невысокий коэффициент в 1.67, что составляет около 57% вероятности. Ничья оценена в 4.10 (24%), успех «Мальорки» — в 5.20 (19%).
За последние пять очных встреч красно-черные забили каталонцам всего один мяч, а «Барса» отличилась 11 раз. На обмен меткими попаданиями можно поставить за 1.93, обратный рынок предложен за 1.88.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.87. На первый точный выстрел в матче в исполнении «блауграны» можно сыграть за 1.57.
Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков Olimpbet, — 1:0 в пользу «Барселоны» за 6.73.
Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Барселона»
«Барселона» — явный фаворит поединка. Каталонцы не проиграли ни одного матча, пять раз подряд победили, забили больше всех в ла лиге (16), а меньше парней Хави пропустили только «Реал» (три) и «Атлетик» (четыре).
Чаще, чем «Мальорка» (10), мяч из сетки доставали лишь «Альмерия» (13) и «Гранада» (16). Команда Хавьера Агирре явно не в форме — у нее всего одна виктория в сезоне и три поражения. История противостояния тоже однозначно на стороне «блауграны» — она выиграла у красно-черных в 11 встречах подряд.
Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1