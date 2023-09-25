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Сегодня, 22:15

«Мальорка» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 26 сентября 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Мальорка» — «Барселона» 26 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press

26 сентября в седьмом туре чемпионата Испании «Барселона» приедет в гости к «Мальорке». Встреча на стадионе «Сон Моиш» начнется в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка по платной подписке покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
26 сент, 22:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в победе «блауграны». На триумф «Барсы» дан невысокий коэффициент в 1.67, что составляет около 57% вероятности. Ничья оценена в 4.10 (24%), успех «Мальорки» — в 5.20 (19%).

За последние пять очных встреч красно-черные забили каталонцам всего один мяч, а «Барса» отличилась 11 раз. На обмен меткими попаданиями можно поставить за 1.93, обратный рынок предложен за 1.88.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.87. На первый точный выстрел в матче в исполнении «блауграны» можно сыграть за 1.57.

Самый вероятный счет игры, по версии аналитиков Olimpbet, — 1:0 в пользу «Барселоны» за 6.73.

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Прогноз и ставка на матч «Мальорка» — «Барселона»

«Барселона» — явный фаворит поединка. Каталонцы не проиграли ни одного матча, пять раз подряд победили, забили больше всех в ла лиге (16), а меньше парней Хави пропустили только «Реал» (три) и «Атлетик» (четыре).

Чаще, чем «Мальорка» (10), мяч из сетки доставали лишь «Альмерия» (13) и «Гранада» (16). Команда Хавьера Агирре явно не в форме — у нее всего одна виктория в сезоне и три поражения. История противостояния тоже однозначно на стороне «блауграны» — она выиграла у красно-черных в 11 встречах подряд.

Рекомендуемая ставка: победа «Барселоны» за 1.67.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Мальорка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 0 : 1
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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