Сафиуллин в 26 лет впервые сыграет в финале ATP. Но рассчитывать на победу опрометчиво

26 сентября в китайском городе Чэнду состоится финал турнира ATP 250. В решающем матче сойдутся россиянин Роман Сафиуллин и немец с русскими корнями Александр Зверев. Спортсмены начнут выяснение отношений в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире в России эту встречу посмотреть не удастся. В личном противостоянии впереди Зверев — 1:0.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей над головой поднимет немецкий теннисист. На его победу предложено поставить с коэффициентом 1.34, что приблизительно 75% вероятности исхода. Успех Сафиуллина доступен за 3.30 (25%).

На то, что россиянин преуспеет с форой (+3.5) по геймам, котировка — 1.90. Если же уверены, что Зверев разгромит соперника, возьмите Ф1(-3.5) за 1.91.

Тотал больше 22.5 гейма можно взять за 1.94, а ТМ 22.5 — за 1.87.

Эксперты убеждены, что Александр заберет финал в двух сетах. Если это произойдет, сыграет ставка с коэффициентом 1.96.

Победа Сафиуллина хотя бы в одной партии доступна за 1.79. На этом турнире Роман не проиграл ни сета.

Кто будет резв на старте матча, тот его и выиграет? П1/П1 идет за 1.52, П2/П2 — за 3.95.

Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Роман Сафиуллин

Роман проводит потрясающий турнир, результатом которого закономерно стал финал — первый для него в рамках ATP-тура. В течение нескольких дней россиянин победил Накасиму, Эванса, Томпсона и Музетти, не отдав ни сета. В полуфинале против итальянца он показал удивительные цифры: девять эйсов, одна двойная ошибка, 30 виннерсов и всего одна (!!!) невынужденная. Это был потрясающий матч.

Сафиуллин очень уверен в себе и продолжает прогрессировать. По итогам турнира он гарантированно поднимется на наивысшую для себя 41-ю строчку рейтинга, а в случае победы заедет в топ-40. Однако выиграть будет проблематично, потому что против него будет опытный Саша Зверев. Немецкий теннисист близок к своему лучшему теннису: на двух последних турнирах в Индиан-Уэллсе и на US Open он добрался до полуфинала и четвертьфинала соответственно, а теперь заглянул и в финал. На пути к нему он прошел Котора, Кечмановича и Димитрова.

Победить Александра Роману поможет только такая же безошибочная игра, какую он показал против Музетти, но выдать два идеальных матча подряд — что-то на грани фантастики, неподвластное даже Джоковичу. Однако, даже если Сафиуллин чуть понизит планку, сможет побороться с немцем. Правда рассчитывать на итоговую победу все равно не стоит — россиянин еще недостаточно поднаторел в играх с топ-соперниками, которым часто уступает, даже имея большое преимущество.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой (+3.5) за 1.90.

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