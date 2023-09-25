Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:15

Сафиуллин в 26 лет впервые сыграет в финале ATP. Но рассчитывать на победу опрометчиво

Прогноз на матч ATP Чэнду Александр Зверев — Роман Сафиуллин 26 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Сафиуллин.
Фото Getty Images

26 сентября в китайском городе Чэнду состоится финал турнира ATP 250. В решающем матче сойдутся россиянин Роман Сафиуллин и немец с русскими корнями Александр Зверев. Спортсмены начнут выяснение отношений в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире в России эту встречу посмотреть не удастся. В личном противостоянии впереди Зверев — 1:0.

Жоау Феликс. «Барселона» расцвела с приходом Феликса и Канселу. 21 гол в семи матчах сезона — мощь!

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей над головой поднимет немецкий теннисист. На его победу предложено поставить с коэффициентом 1.34, что приблизительно 75% вероятности исхода. Успех Сафиуллина доступен за 3.30 (25%).

На то, что россиянин преуспеет с форой (+3.5) по геймам, котировка — 1.90. Если же уверены, что Зверев разгромит соперника, возьмите Ф1(-3.5) за 1.91.

Тотал больше 22.5 гейма можно взять за 1.94, а ТМ 22.5 — за 1.87.

Эксперты убеждены, что Александр заберет финал в двух сетах. Если это произойдет, сыграет ставка с коэффициентом 1.96.

Победа Сафиуллина хотя бы в одной партии доступна за 1.79. На этом турнире Роман не проиграл ни сета.

Кто будет резв на старте матча, тот его и выиграет? П1/П1 идет за 1.52, П2/П2 — за 3.95.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). Мартинес принесет «Интеру» шестую победу подряд. «Сассуоло» — удобный клиент для команды Индзаги

Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Роман Сафиуллин

Роман проводит потрясающий турнир, результатом которого закономерно стал финал — первый для него в рамках ATP-тура. В течение нескольких дней россиянин победил Накасиму, Эванса, Томпсона и Музетти, не отдав ни сета. В полуфинале против итальянца он показал удивительные цифры: девять эйсов, одна двойная ошибка, 30 виннерсов и всего одна (!!!) невынужденная. Это был потрясающий матч.

Сафиуллин очень уверен в себе и продолжает прогрессировать. По итогам турнира он гарантированно поднимется на наивысшую для себя 41-ю строчку рейтинга, а в случае победы заедет в топ-40. Однако выиграть будет проблематично, потому что против него будет опытный Саша Зверев. Немецкий теннисист близок к своему лучшему теннису: на двух последних турнирах в Индиан-Уэллсе и на US Open он добрался до полуфинала и четвертьфинала соответственно, а теперь заглянул и в финал. На пути к нему он прошел Котора, Кечмановича и Димитрова.

Победить Александра Роману поможет только такая же безошибочная игра, какую он показал против Музетти, но выдать два идеальных матча подряд — что-то на грани фантастики, неподвластное даже Джоковичу. Однако, даже если Сафиуллин чуть понизит планку, сможет побороться с немцем. Правда рассчитывать на итоговую победу все равно не стоит — россиянин еще недостаточно поднаторел в играх с топ-соперниками, которым часто уступает, даже имея большое преимущество.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой (+3.5) за 1.90.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Роман Сафиуллин
0
Читайте также
МИД РФ заявил о неприемлемых выпадах в адрес России в послании Пашиняна
Матвиенко заявила о финансовой дыре в бюджете «Почты России»
Bloomberg заявил о возможном появлении нового союзника Москвы в Европе
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Металлург»: где смотреть матч КХЛ 25 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости