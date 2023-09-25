Сафиуллин в 26 лет впервые сыграет в финале ATP. Но рассчитывать на победу опрометчиво
26 сентября в китайском городе Чэнду состоится финал турнира ATP 250. В решающем матче сойдутся россиянин Роман Сафиуллин и немец с русскими корнями Александр Зверев. Спортсмены начнут выяснение отношений в 14.30 по московскому времени. В прямом эфире в России эту встречу посмотреть не удастся. В личном противостоянии впереди Зверев — 1:0.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что трофей над головой поднимет немецкий теннисист. На его победу предложено поставить с коэффициентом 1.34, что приблизительно 75% вероятности исхода. Успех Сафиуллина доступен за 3.30 (25%).
На то, что россиянин преуспеет с форой (+3.5) по геймам, котировка — 1.90. Если же уверены, что Зверев разгромит соперника, возьмите Ф1(-3.5) за 1.91.
Тотал больше 22.5 гейма можно взять за 1.94, а ТМ 22.5 — за 1.87.
Эксперты убеждены, что Александр заберет финал в двух сетах. Если это произойдет, сыграет ставка с коэффициентом 1.96.
Победа Сафиуллина хотя бы в одной партии доступна за 1.79. На этом турнире Роман не проиграл ни сета.
Кто будет резв на старте матча, тот его и выиграет? П1/П1 идет за 1.52, П2/П2 — за 3.95.
Прогноз и ставка на матч Александр Зверев — Роман Сафиуллин
Роман проводит потрясающий турнир, результатом которого закономерно стал финал — первый для него в рамках ATP-тура. В течение нескольких дней россиянин победил Накасиму, Эванса, Томпсона и Музетти, не отдав ни сета. В полуфинале против итальянца он показал удивительные цифры: девять эйсов, одна двойная ошибка, 30 виннерсов и всего одна (!!!) невынужденная. Это был потрясающий матч.
Сафиуллин очень уверен в себе и продолжает прогрессировать. По итогам турнира он гарантированно поднимется на наивысшую для себя 41-ю строчку рейтинга, а в случае победы заедет в топ-40. Однако выиграть будет проблематично, потому что против него будет опытный Саша Зверев. Немецкий теннисист близок к своему лучшему теннису: на двух последних турнирах в Индиан-Уэллсе и на US Open он добрался до полуфинала и четвертьфинала соответственно, а теперь заглянул и в финал. На пути к нему он прошел Котора, Кечмановича и Димитрова.
Победить Александра Роману поможет только такая же безошибочная игра, какую он показал против Музетти, но выдать два идеальных матча подряд — что-то на грани фантастики, неподвластное даже Джоковичу. Однако, даже если Сафиуллин чуть понизит планку, сможет побороться с немцем. Правда рассчитывать на итоговую победу все равно не стоит — россиянин еще недостаточно поднаторел в играх с топ-соперниками, которым часто уступает, даже имея большое преимущество.
Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой (+3.5) за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1