Людмила Самсонова — Белинда Бенчич: швейцарка возьмет реванш у россиянки в финале в Абу-Даби
12 февраля в Абу-Даби состоится финал женского теннисного турнира категории 500, в котором россиянка Людмила Самсонова сразится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Встреча начнется в 16.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 3:0 в пользу четвертой ракетки РФ.
Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение Бенчич. На ее победу можно поставить за 1.62, что приблизительно 62% вероятности исхода. Успех Самсоновой предложен за 2.28 (38%).
Ставка в 1000 рублей на представительницу России в случае ее триумфа принесет выплату в 2280 рублей, а чистая прибыль составит 1280 рублей.
Можете подстраховать Людмилу с помощью форы:
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Ф1(+2.5) гейма идет за 1.85, Ф1(+3.5) — за 1.61;
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Ф2(-2.5) — за 1.95, Ф2(-3.5) — за 2.24.
Эксперты предполагают, что матч завершится со счетом 2:0 в пользу Бенчич. Котировка — 2.55.
При этом на успех Самсоновой с гандикапом (+1.5) партии можно поставить за небольшие 1.47.
В трех из четырех матчей Людмилы на турнире было разыграно больше 21.5 гейма. ТБ 21.5 в финале идет за 1.73, ТМ 21.5 — за 2.10.
Кто сделает больше брейков? Самсонова — 2.50, Бенчич — 1.60.
Если считаете, что финал получится упорным, тогда рассмотрите вариант «продолжительность матча больше 100.5 минуты» за 1.85.
На то, что в самом продолжительном гейме будет разыграно более 12 очков, котировка — 2.20.
Прогноз и ставка на матч Людмила Самсонова — Белинда Бенчич
Конечно, хочется верить в победу российской теннисистки, но реальность будет значительно суровее. Хотя Людмила выиграла у Бенчич все три очных матча, в том числе решающую встречу финала Кубка Федерации-2021, сейчас девушки находятся немного в разном состоянии не в пользу Людмилы.
Начнем с того, что россиянка начала турнир в Абу-Даби с первого круга и провела на один матч больше, чем соперница, — четыре против трех. Учитывая, что Бенчич всех противниц закрыла в двух сетах, а Самсонова обыграла 2:0 только двух девушек, время на корте тоже сильно отличается — 4 часа и 55 минут у Белинды против 8 часов и 7 минут у Людмилы. Разница в три с лишним часа — это довольно серьезно.
Плюс в целом по форме Самсоновой есть вопросы: в этом сезоне у нее уже были странные поражения от Анисимовой и Векич, на этой неделе она провалила пару отрезков во встречах с Лью и Жэн. Бенчич же, которая в межсезонье начала сотрудничать с Дмитрием Турсуновым, выглядит очень мощно. В 2023-м она выиграла 10 из 12 матчей и проиграла только первой ракетке мира Свентек и победительнице АО Арине Соболенко. Остальным соперницам швейцарка отдала всего одну партию.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2