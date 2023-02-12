12 февраля «Манчестер Сити» попробует воспользоваться осечкой «Арсенала» и приблизиться к лидеру АПЛ. Для этого в 23-м туре «горожанам» необходимо обыграть «Астон Виллу». Игра состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Роберт Джонс.

Аналитики букмекерских компаний считают «Сити» абсолютным фаворитом. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить за 1.32, вероятность такого исхода — примерно 75%. Ничья оценена в 5.60 (18%), успех «Виллы» — в 11.0 (7%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 11 000 рублей, а прибылью станут 10 000 рублей.

Последний матч между командами в сентябре 2022 года завершился вничью (1:1). На то, что бирмингемцы снова не проиграют, котировка — 3.60.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.12, Ф1(-1.5) — за 1.77.

В этом сезоне в играх АПЛ с участием «Сити» в среднем забивается 3.52 мяча. На ТБ 2.5 в предстоящей встрече коэффициент — 1.49, на ТМ 2.5 — 2.65. Также приятные цифры предложены на ТБ 3.5 — 2.23.

Обмен результативными ударами предложен за 1.92, противоположный исход — за 1.88.

Эрлинг Холанн забил уже 25 голов в этом сезоне — в недавней битве с «Вулверхэмптоном» он оформил хет-трик. На его точный удар по воротам «Виллы» котировка — 1.55, на ТБ 1.5 мяча — 3.60, на ТБ 2.5 — 10.2.

На гол ногой можно поставить за 1.12, на гол головой — за 2.40, со штрафного — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Сити» за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Лидирующий в АПЛ «Арсенал» в этом туре потерял очки во встрече с «Брентфордом» (1:1) и тем самым еще сильнее замотивировал «Сити». «Горожане» отстают на шесть очков, но в случае победы над «Виллой» могут вплотную приблизиться к первому месту.

Команда Пепа Гвардиолы сыграет дома, где очень редко оступается: выиграла 16 из 18 матчей во всех турнирах и уступила лишь однажды. Также «Сити» лидирует в АПЛ по набранным на своем поле очкам. На «Этихаде» действующий чемпион забил уже 38 мячей — в среднем отправляет в ворота соперников по 3.45 мяча.

«Горожане» выиграли 12 предыдущих домашних матчей в АПЛ против «Виллы», девять из них завершились через «верх» по голам. В ближайшей встрече стоит ждать очередную уверенную победу хозяев.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.75.