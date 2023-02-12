«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: команда Гвардиолы воспользуется осечкой «Арсенала»
12 февраля «Манчестер Сити» попробует воспользоваться осечкой «Арсенала» и приблизиться к лидеру АПЛ. Для этого в 23-м туре «горожанам» необходимо обыграть «Астон Виллу». Игра состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Роберт Джонс.
Аналитики букмекерских компаний считают «Сити» абсолютным фаворитом. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить за 1.32, вероятность такого исхода — примерно 75%. Ничья оценена в 5.60 (18%), успех «Виллы» — в 11.0 (7%).
При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 11 000 рублей, а прибылью станут 10 000 рублей.
Последний матч между командами в сентябре 2022 года завершился вничью (1:1). На то, что бирмингемцы снова не проиграют, котировка — 3.60.
Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.12, Ф1(-1.5) — за 1.77.
В этом сезоне в играх АПЛ с участием «Сити» в среднем забивается 3.52 мяча. На ТБ 2.5 в предстоящей встрече коэффициент — 1.49, на ТМ 2.5 — 2.65. Также приятные цифры предложены на ТБ 3.5 — 2.23.
Обмен результативными ударами предложен за 1.92, противоположный исход — за 1.88.
Эрлинг Холанн забил уже 25 голов в этом сезоне — в недавней битве с «Вулверхэмптоном» он оформил хет-трик. На его точный удар по воротам «Виллы» котировка — 1.55, на ТБ 1.5 мяча — 3.60, на ТБ 2.5 — 10.2.
На гол ногой можно поставить за 1.12, на гол головой — за 2.40, со штрафного — за 8.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Сити» за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»
Лидирующий в АПЛ «Арсенал» в этом туре потерял очки во встрече с «Брентфордом» (1:1) и тем самым еще сильнее замотивировал «Сити». «Горожане» отстают на шесть очков, но в случае победы над «Виллой» могут вплотную приблизиться к первому месту.
Команда Пепа Гвардиолы сыграет дома, где очень редко оступается: выиграла 16 из 18 матчей во всех турнирах и уступила лишь однажды. Также «Сити» лидирует в АПЛ по набранным на своем поле очкам. На «Этихаде» действующий чемпион забил уже 38 мячей — в среднем отправляет в ворота соперников по 3.45 мяча.
«Горожане» выиграли 12 предыдущих домашних матчей в АПЛ против «Виллы», девять из них завершились через «верх» по голам. В ближайшей встрече стоит ждать очередную уверенную победу хозяев.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2