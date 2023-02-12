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«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: команда Гвардиолы воспользуется осечкой «Арсенала»

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» 12 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

12 февраля «Манчестер Сити» попробует воспользоваться осечкой «Арсенала» и приблизиться к лидеру АПЛ. Для этого в 23-м туре «горожанам» необходимо обыграть «Астон Виллу». Игра состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 19.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Главным арбитром назначен Роберт Джонс.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
12 февр, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Астон Вилла

Аналитики букмекерских компаний считают «Сити» абсолютным фаворитом. На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить за 1.32, вероятность такого исхода — примерно 75%. Ничья оценена в 5.60 (18%), успех «Виллы» — в 11.0 (7%).

При ставке в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа выплата составит 11 000 рублей, а прибылью станут 10 000 рублей.

Последний матч между командами в сентябре 2022 года завершился вничью (1:1). На то, что бирмингемцы снова не проиграют, котировка — 3.60.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.12, Ф1(-1.5) — за 1.77.

В этом сезоне в играх АПЛ с участием «Сити» в среднем забивается 3.52 мяча. На ТБ 2.5 в предстоящей встрече коэффициент — 1.49, на ТМ 2.5 — 2.65. Также приятные цифры предложены на ТБ 3.5 — 2.23.

Обмен результативными ударами предложен за 1.92, противоположный исход — за 1.88.

Эрлинг Холанн забил уже 25 голов в этом сезоне — в недавней битве с «Вулверхэмптоном» он оформил хет-трик. На его точный удар по воротам «Виллы» котировка — 1.55, на ТБ 1.5 мяча — 3.60, на ТБ 2.5 — 10.2.

На гол ногой можно поставить за 1.12, на гол головой — за 2.40, со штрафного — за 8.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Сити» за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»

Лидирующий в АПЛ «Арсенал» в этом туре потерял очки во встрече с «Брентфордом» (1:1) и тем самым еще сильнее замотивировал «Сити». «Горожане» отстают на шесть очков, но в случае победы над «Виллой» могут вплотную приблизиться к первому месту.

Команда Пепа Гвардиолы сыграет дома, где очень редко оступается: выиграла 16 из 18 матчей во всех турнирах и уступила лишь однажды. Также «Сити» лидирует в АПЛ по набранным на своем поле очкам. На «Этихаде» действующий чемпион забил уже 38 мячей — в среднем отправляет в ворота соперников по 3.45 мяча.

«Горожане» выиграли 12 предыдущих домашних матчей в АПЛ против «Виллы», девять из них завершились через «верх» по голам. В ближайшей встрече стоит ждать очередную уверенную победу хозяев.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 12 февраля 2023 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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