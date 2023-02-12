«Ювентус» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
12 февраля в 22-м туре серии А «Ювентус» примет дома «Фиорентину». Игра состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 20.00 по московскому времени. Насладиться игрой Анхеля ди Марии, Душана Влаховича и остальных игроков можно в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.55 мск. Главным арбитром назначен Микаэль Фаббри.
У туринцев лишь одно поражение в 10 домашних матчах в этом розыгрыше серии А. В игре с «фиалками» «Ювентус», по мнению букмекеров, — фаворит. Аналитики выставили на победу туринцев коэффициент 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья оценивается в 3.50 (28%), а успех «Фиорентины» — в 4.60 (20%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4600 рублей.
У бьянконери вторая по силе оборона в серии А (17 пропущенных голов). Меньше только у лидирующего «Наполи» (15). У флорентийцев дела хуже — в среднем они вынимают из сетки один мяч за 90 минут, а разница голов ушла в минус (23-28).
«Ювентус» мало пропускает, но и немного забивает — завис на шестом месте в чемпионате по этому показателю (+33 гола).
Аналитики считают, что игра не будет слишком результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.13. Вероятнее всего, зрители увидят два-три гола. Котировка на это — 1.90.
Соперники обменялись результативными ударами всего в одном матче из последних пяти. Вариант «обе забьют» предложен за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.
Эксперты ждут, что в этой встрече проявит себя Влахович: на гол серба коэффициент — 2.70. К слову, Душан с восемью мячами — лучший бомбардир туринцев в серии А.
Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу хозяев за 6.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2