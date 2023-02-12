12 февраля в 22-м туре серии А «Ювентус» примет дома «Фиорентину». Игра состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 20.00 по московскому времени. Насладиться игрой Анхеля ди Марии, Душана Влаховича и остальных игроков можно в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.55 мск. Главным арбитром назначен Микаэль Фаббри.

У туринцев лишь одно поражение в 10 домашних матчах в этом розыгрыше серии А. В игре с «фиалками» «Ювентус», по мнению букмекеров, — фаворит. Аналитики выставили на победу туринцев коэффициент 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья оценивается в 3.50 (28%), а успех «Фиорентины» — в 4.60 (20%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4600 рублей.

У бьянконери вторая по силе оборона в серии А (17 пропущенных голов). Меньше только у лидирующего «Наполи» (15). У флорентийцев дела хуже — в среднем они вынимают из сетки один мяч за 90 минут, а разница голов ушла в минус (23-28).

«Ювентус» мало пропускает, но и немного забивает — завис на шестом месте в чемпионате по этому показателю (+33 гола).

Аналитики считают, что игра не будет слишком результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.13. Вероятнее всего, зрители увидят два-три гола. Котировка на это — 1.90.

Соперники обменялись результативными ударами всего в одном матче из последних пяти. Вариант «обе забьют» предложен за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Эксперты ждут, что в этой встрече проявит себя Влахович: на гол серба коэффициент — 2.70. К слову, Душан с восемью мячами — лучший бомбардир туринцев в серии А.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу хозяев за 6.00.