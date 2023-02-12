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«Ювентус» — «Фиорентина»: где смотреть матч серии А 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Фиорентина» 12 февраля 2023 года
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Душан Влахович.
Фото Global Look Press

12 февраля в 22-м туре серии А «Ювентус» примет дома «Фиорентину». Игра состоится на «Альянц Стэдиум» и начнется в 20.00 по московскому времени. Насладиться игрой Анхеля ди Марии, Душана Влаховича и остальных игроков можно в прямом эфире на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 19.55 мск. Главным арбитром назначен Микаэль Фаббри.

Италия. Серия А. 22-й тур
12 февр, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Фиорентина

У туринцев лишь одно поражение в 10 домашних матчах в этом розыгрыше серии А. В игре с «фиалками» «Ювентус», по мнению букмекеров, — фаворит. Аналитики выставили на победу туринцев коэффициент 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья оценивается в 3.50 (28%), а успех «Фиорентины» — в 4.60 (20%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 4600 рублей.

У бьянконери вторая по силе оборона в серии А (17 пропущенных голов). Меньше только у лидирующего «Наполи» (15). У флорентийцев дела хуже — в среднем они вынимают из сетки один мяч за 90 минут, а разница голов ушла в минус (23-28).

«Ювентус» мало пропускает, но и немного забивает — завис на шестом месте в чемпионате по этому показателю (+33 гола).

Аналитики считают, что игра не будет слишком результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.13. Вероятнее всего, зрители увидят два-три гола. Котировка на это — 1.90.

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Соперники обменялись результативными ударами всего в одном матче из последних пяти. Вариант «обе забьют» предложен за 2.00, «обе забьют — нет» — за 1.81.

Эксперты ждут, что в этой встрече проявит себя Влахович: на гол серба коэффициент — 2.70. К слову, Душан с восемью мячами — лучший бомбардир туринцев в серии А.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу хозяев за 6.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
0
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«Вильярреал» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 12 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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