«Манчестер Сити» — «Севилья»: Василий Уткин считает, что команда Гвардиолы легко заберет трофей
16 августа в 22.00 по московскому времени в финале Суперкубка УЕФА встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.
В какой форме «Манчестер Сити»
На минувших выходных «Сити» уверенно стартовал в чемпионате Англии, одержав сухую победу над «Бернли» (3:0). Уже в первом тайме дублем отметился Эрлинг Холанн, который впервые с середины мая забил за «горожан» в официальном матче. Игра с «Бернли» напомнила финал Лиги чемпионов, в котором «Сити» также одержал сухую победу, а голом после перерыва отметился Родри.
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В какой форме «Севилья»
«Севилья» не лучшим образом начала новый розыгрыш чемпионата Испании. Так, неудачей окончилось домашнее противостояние с «Валенсией». Севильцы пропустили первыми, однако затем им удалось отыграться. Впрочем, незадолго до окончания встречи они вновь пропустили и потерпели первое поражение в ла лиге (1:2). Голом в матче отметился Юссеф Эн-Несири, который стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне (18 голов).
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«Манчестер Сити» — «Севилья»: статистика личных встреч
Коллективы дважды пересекались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов. Впервые это случилось в сезоне-2015/16. Тогда «горожане» выиграли в обоих матчах (2:1 и 3:1). Такого же результата они достигли и в сезоне-2022/23: 4:0 в гостях и 3:1 дома.
Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» 16 августа
«Минувший уик-энд показал, в какой форме сейчас находятся оба коллектива. Если «Сити» одержал уверенную победу, то «Севилья», наоборот, уступила. Да, для севильцев это уже седьмой матч за Суперкубок УЕФА, тогда как для «горожан» — только первый. Но коллективу Хосепа Гвардиолы это лишь на руку. Он явно будет настроен на то, чтобы дебютировать в турнире с победы. К тому же у него в соперниках «Севилья», которая уступила во всех личных противостояниях», — заявил Василий Уткин.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0