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«Манчестер Сити» — «Севилья»: Василий Уткин считает, что команда Гвардиолы легко заберет трофей

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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

16 августа в 22.00 по московскому времени в финале Суперкубка УЕФА встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

Суперкубок УЕФА.
16 авг, 22:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Манчестер Сити
Севилья

В какой форме «Манчестер Сити»

На минувших выходных «Сити» уверенно стартовал в чемпионате Англии, одержав сухую победу над «Бернли» (3:0). Уже в первом тайме дублем отметился Эрлинг Холанн, который впервые с середины мая забил за «горожан» в официальном матче. Игра с «Бернли» напомнила финал Лиги чемпионов, в котором «Сити» также одержал сухую победу, а голом после перерыва отметился Родри.

Матч с «Севильей» пропустит Кевин де Брейне.

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В какой форме «Севилья»

«Севилья» не лучшим образом начала новый розыгрыш чемпионата Испании. Так, неудачей окончилось домашнее противостояние с «Валенсией». Севильцы пропустили первыми, однако затем им удалось отыграться. Впрочем, незадолго до окончания встречи они вновь пропустили и потерпели первое поражение в ла лиге (1:2). Голом в матче отметился Юссеф Эн-Несири, который стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне (18 голов).

С «Сити» не сыграют Маркао, Танги Ньянзу и Альфонсо Пастор.

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«Манчестер Сити» — «Севилья»: статистика личных встреч

Коллективы дважды пересекались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов. Впервые это случилось в сезоне-2015/16. Тогда «горожане» выиграли в обоих матчах (2:1 и 3:1). Такого же результата они достигли и в сезоне-2022/23: 4:0 в гостях и 3:1 дома.

Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» 16 августа

«Минувший уик-энд показал, в какой форме сейчас находятся оба коллектива. Если «Сити» одержал уверенную победу, то «Севилья», наоборот, уступила. Да, для севильцев это уже седьмой матч за Суперкубок УЕФА, тогда как для «горожан» — только первый. Но коллективу Хосепа Гвардиолы это лишь на руку. Он явно будет настроен на то, чтобы дебютировать в турнире с победы. К тому же у него в соперниках «Севилья», которая уступила во всех личных противостояниях», — заявил Василий Уткин.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
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 - : -
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Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
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Ахмат – Оренбург
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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