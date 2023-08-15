«Манчестер Сити» — «Севилья»: Василий Уткин считает, что команда Гвардиолы легко заберет трофей

16 августа в 22.00 по московскому времени в финале Суперкубка УЕФА встретятся «Манчестер Сити» и «Севилья». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.

В какой форме «Манчестер Сити»

На минувших выходных «Сити» уверенно стартовал в чемпионате Англии, одержав сухую победу над «Бернли» (3:0). Уже в первом тайме дублем отметился Эрлинг Холанн, который впервые с середины мая забил за «горожан» в официальном матче. Игра с «Бернли» напомнила финал Лиги чемпионов, в котором «Сити» также одержал сухую победу, а голом после перерыва отметился Родри.

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В какой форме «Севилья»

«Севилья» не лучшим образом начала новый розыгрыш чемпионата Испании. Так, неудачей окончилось домашнее противостояние с «Валенсией». Севильцы пропустили первыми, однако затем им удалось отыграться. Впрочем, незадолго до окончания встречи они вновь пропустили и потерпели первое поражение в ла лиге (1:2). Голом в матче отметился Юссеф Эн-Несири, который стал лучшим бомбардиром клуба в прошлом сезоне (18 голов).

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«Манчестер Сити» — «Севилья»: статистика личных встреч

Коллективы дважды пересекались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов. Впервые это случилось в сезоне-2015/16. Тогда «горожане» выиграли в обоих матчах (2:1 и 3:1). Такого же результата они достигли и в сезоне-2022/23: 4:0 в гостях и 3:1 дома.

Прогноз Василия Уткина на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» 16 августа

«Минувший уик-энд показал, в какой форме сейчас находятся оба коллектива. Если «Сити» одержал уверенную победу, то «Севилья», наоборот, уступила. Да, для севильцев это уже седьмой матч за Суперкубок УЕФА, тогда как для «горожан» — только первый. Но коллективу Хосепа Гвардиолы это лишь на руку. Он явно будет настроен на то, чтобы дебютировать в турнире с победы. К тому же у него в соперниках «Севилья», которая уступила во всех личных противостояниях», — заявил Василий Уткин.

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