Дарья Касаткина — Пэйтон Стирнс: прогноз на матч WTA Цинциннати 15 августа 2023 года
15 августа россиянка Дарья Касаткина в первом круге «мастерса» в Цинциннати сыграет с американкой Пэйтон Стирнс. Игра начнется не ранее 18.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу второй ракетки РФ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Касаткину безусловным фаворитом матча. На ее победу выставлен коэффициент 1.26, что примерно 79% вероятности исхода. Успех Стирнс предложен за 3.82 (21%).
Ставка в 1000 рублей на американку в случае ее выигрыша принесет солидную выплату в 3820 рублей.
На то, что аутсайдер выдержит фору в 4.5 гейма, котировка — 2.11. Если же считаете, что Касаткина выиграет с разницей минимум в пять геймов, оформите такой вариант за 1.72.
Тотал больше 20.5 гейма доступен за 2.02, ТМ 20.5 — за 1.78.
Эксперты убеждены, что Дарья закроет соперницу в двух сетах. На счет 2:0 коэффициент — 1.68. А на то, что Пэйтон возьмет хотя бы одну партию, — 2.10.
На последнем турнире в Монреале Касаткина была близка к выходу в полуфинал, но вылетела в 1/4, уступив на решающем тай-брейке Рыбакиной. На 13-й гейм и в предстоящей встрече можно поставить за 3.93.
Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Пэйтон Стирнс
Теннисистки встречались относительно недавно — на «Ролан Гаррос» Касаткина не оставила сопернице ни единого шанса (6:0, 6:1). Но сейчас матч пройдет на харде, где американка имеет больше опыта. Правда, с топовыми конкурентками у нее даже здесь в этом сезоне не складывается — она проиграла все без исключения матчи против топ-50.
Касаткина здорово выступила в Монреале: в двух партиях закрыла Мертенс, Блинкову и Боузкову, но в четвертьфинале не подала на матч против Рыбакиной. И все-таки Стирнс пока по классу уж точно ниже Елены, да и остальным перечисленным девушкам она тоже уступает. Так что Дарья должна без проблем пробиться во второй раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Касаткиной 2:0 за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0