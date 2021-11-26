26 ноября 2021 года в рамках очередного тура регулярного сезона КХЛ «Локомотив» примет «Трактор». Встреча состоится на стадионе «Арена 2000. Локомотив», начало — в 19.00. Прямую трансляцию матча покажет телеканал KHL.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно за 2.20 — это около 43% вероятности. Успех «Трактора» оценивается коэффициентом 2.90 (33%), а ничья в матче доступна за 4.00 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 2200 рублей, а прибыль — 1200 рублей.

Ф1(0) доступна за 1.67, а Ф2(0) — за 2.20.

Тотал шайб больше 5.5 можно взять за 2.24, а ТМ 5.5 — за 1.65.

Сделать ставку на победу «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.70. Аналогичный исход в пользу «Трактора» оценивается котировкой 2.16.

«Локомотив» не может забить «Трактору» больше двух шайб с 2017 года. Получится прервать серию в отчетной встрече? ИТБ1(2.5) идет за 1.80.

Шансы «Трактора» отличиться три раза или более оцениваются коэффициентом 2.13.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 в основное время — коэффициент 7.40.