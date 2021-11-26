26 ноября 2021 года «Сибирь» примет действующего обладателя Кубка Гагарина «Авангард» в очередном туре регулярного сезона КХЛ. Встреча пройдет на арене в Новосибирске, начало — 15.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL. Прямой эфир стартует в 15.20.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают небольшое преимущество команде гостей. Поставить на победу «Авангарда» в основное время матча можно за 2.50 — это около 38% вероятности. Триумф «Сибири» оценивается коэффициентом 2.65 (36%), а ничья — 3.70 (26%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае «мирного» исхода поединка.

Ф1(0) можно взять за 1.95, а Ф2(0) — за 1.85.

Тотал больше 4.5 идет за 1.70, а ТМ 4.5 — за 2.15.

Сделать ставку на победу «Сибири» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.95. Такой же выбор в пользу «Авангарда» доступен с коэффициентом 1.85.

Шансы «Сибири» отличиться более двух раз оцениваются котировкой 2.06.

«Авангард» забрасывает в ворота «Сибири» три шайбы или более четыре встречи подряд? ИТБ2(2.5) можно взять за 2.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

— 2:2 — коэффициент 7.10;

— 3:3 — 9.90;

— 1:1 — 11.0.