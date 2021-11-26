26 ноября 2021 года состоится матч регулярного сезона КХЛ между «Локомотивом» и «Трактором». Игра пройдет в Ярославле на «Арене 2000. Локомотив». Начало — в 19.00.Трансляцию покажет KHL Prime, начиная с 18.50.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Локомотив» — фаворит встречи. На победу ярославской команды можно сделать ставку с коэффициентом 2.20 — это примерно 44% вероятности. Ничья идет с котировкой 4.40 (22%), а успех «Трактора» оценивается в 2.90 (34%).

Ставка «Трактор» не проиграет» есть в линии за 1.63.

Если вы поставите 1000 рублей на победу «Трактора», то в случае успеха команды сможете выиграть 2900 рублей. Чистая прибыль составит 1850 рублей.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Локомотив». На этот исход можно поставить за 1.76.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.65. Тотал меньше 4.5 можно взять за 2.24.