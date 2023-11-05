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«Реал» — «Райо Вальекано»: сливочные не играли дома целый месяц и подарят зрителям «Сантьяго Бернабеу» шоу

Прогноз на матч ла лиги «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» 5 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Реал Мадрид».
Фото Global Look Press

5 ноября «Реал» сыграет на «Сантьяго Бернабеу» впервые после паузы на сборные — соперником «бланкос» станет «Райо Вальекано». Поединок 12-го тура чемпионата Испании начнется по свистку арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
05 нояб, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Райо Вальекано

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех «Реала» можно с коэффициентом 1.27, что составляет около 74% вероятности. Выигрыш «пчел» оценили в 9.75 (10%). Ничью предложили с не менее внушительной котировкой 6.12 (16%).

Эксперты ждут, что разборка мадридских команд будет яркой: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.48.

В прошлом сезоне соперники обменялись домашними результативными победами (3:2 «Кампо-де-Вальекас» и 2:1 на «Сантьяго Бернабеу»). Вариант «обе забьют» доступен за 1.97, обратный рынок — за 1.84.

Джуд Беллингем — лучший бомбардир примеры с 10-ю голами. Точный удар англичанина в ворота «Райо» дали за 2.02.

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Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»

Фанаты сливочных соскучились по любимой команде — парни Карло Анчелотти не играли на «Сантьяго Бернабеу» целый месяц. Прямо перед паузой на сборные дома разгромили «Осасуну» (4:0), а после провели три выезда подряд. Первый поединок на родном поле за долгий период времени — лучшая мотивация на яркий перформанс. Для «Райо» единственная встреча с клубами из топ-4 в нынешней кампании закончилась провалом — «Атлетико» уничтожил «пчел» на «Кампо-де-Вальекас» (7:0). Даже если Джуд Беллингем и компания не повторят этот результат, то парой или тройкой мячей ограничатся вряд ли.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 3.5 мяча за 2.42.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 5 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 11
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Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
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Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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