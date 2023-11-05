«Реал» — «Райо Вальекано»: сливочные не играли дома целый месяц и подарят зрителям «Сантьяго Бернабеу» шоу
5 ноября «Реал» сыграет на «Сантьяго Бернабеу» впервые после паузы на сборные — соперником «бланкос» станет «Райо Вальекано». Поединок 12-го тура чемпионата Испании начнется по свистку арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры в 23.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет матч в прямом эфире.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех «Реала» можно с коэффициентом 1.27, что составляет около 74% вероятности. Выигрыш «пчел» оценили в 9.75 (10%). Ничью предложили с не менее внушительной котировкой 6.12 (16%).
Эксперты ждут, что разборка мадридских команд будет яркой: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.48.
В прошлом сезоне соперники обменялись домашними результативными победами (3:2 «Кампо-де-Вальекас» и 2:1 на «Сантьяго Бернабеу»). Вариант «обе забьют» доступен за 1.97, обратный рынок — за 1.84.
Джуд Беллингем — лучший бомбардир примеры с 10-ю голами. Точный удар англичанина в ворота «Райо» дали за 2.02.
Прогноз и ставка на матч «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано»
Фанаты сливочных соскучились по любимой команде — парни Карло Анчелотти не играли на «Сантьяго Бернабеу» целый месяц. Прямо перед паузой на сборные дома разгромили «Осасуну» (4:0), а после провели три выезда подряд. Первый поединок на родном поле за долгий период времени — лучшая мотивация на яркий перформанс. Для «Райо» единственная встреча с клубами из топ-4 в нынешней кампании закончилась провалом — «Атлетико» уничтожил «пчел» на «Кампо-де-Вальекас» (7:0). Даже если Джуд Беллингем и компания не повторят этот результат, то парой или тройкой мячей ограничатся вряд ли.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» и ТБ 3.5 мяча за 2.42.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
2
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1