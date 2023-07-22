«Спартак» — «Оренбург»: прогноз Василия Уткина на матч РПЛ 23 июля
23 июля в 17.30 по московскому времени в первом туре РПЛ «Спартак» примет «Оренбург». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин.
В какой форме «Спартак»
«Спартак» завершил прошлый чемпионат России на третьей позиции. В составе красно-белых наиболее яркий футбол демонстрировал Квинси Промес, ставший вторым в чемпионате по системе «гол+пас» (20 мячей и семь результативных передач). Накануне старта нового сезона РПЛ Квинси забил гол в товарищеском матче против бакинского «Нефтчи», который завершился в пользу москвичей со счетом 2:0. А на старте межсезонья «Спартак» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2), после чего разошелся миром с «Акроном» в первой встрече (1:1) и уступил во второй (0:2).
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Стоит отметить, что красно-белые довольно активны на трансферном рынке. Они оформили громкий переход Хесуса Медины из ЦСКА, а также приобрели Тео Бонгонду у испанского «Кадиса». В прошлом сезоне Медина был одним из самых результативных игроков армейцев — он забил 11 мячей и сделал восемь ассистов во всех турнирах.
В какой форме «Оренбург»
«Оренбург» стал главным открытием предыдущего чемпионата России, по итогам которого занял седьмое место. Главный тренер Марцел Личка поставил команде симпатичный атакующий футбол, однако в новом сезоне оренбуржцам будет трудно добиться подобного результата. Личка пошел на повышение в «Динамо», а ему на смену пришел бывший игрок ЦСКА и «Крыльев Советов» Иржи Ярошик. В двух предыдущих сезонах он возглавлял чешский «Теплице» и не поднимался выше 12-го места в таблице.
В межсезонье «Оренбург» провел шесть товарищеских матчей, в которых сыграл вничью с албанской «Эгнатией» (0:0), иранским «Трактором» (3:3), турецкими «Газиантепом» (2:2) и «Манисой» (2:2), разгромил молдавскую «Суклею» (6:1) и разошелся миром с азербайджанской «Габалой» (1:1).
«Спартак» — «Оренбург»: статистика личных встреч
Команды сыграли между собой восемь официальных встреч. Небольшое преимущество в них на стороне «Спартака»: пять побед при трех поражениях. В прошлом сезоне красно-белые уверенно выиграли дома (4:1), но затем уступили в гостях (0:2).
Прогноз Василия Уткина на матч «Спартак» — «Оренбург» 23 июля
«Спартак» имеет хороший шанс начать сезон с победы. В последнем товарищеском матче красно-белые уверенно разобрались с «Нефтчи». «Оренбург» же только нащупывает свою игру под руководством нового главного тренера. В межсезонье команда посредственно действовала в обороне, пропустив девять мячей в шести встречах. К тому же выездные матчи не являются сильной стороной оренбуржцев. В прошлом сезоне РПЛ они уступили в 10 из 15 игр в гостях. Наверняка «Спартак» этим воспользуется и порадует своих болельщиков тремя очками. Впрочем, красно-белые только набирают форму и вряд ли выиграют крупно. Поэтому я предлагаю поставить на победу хозяев с разницей в один или два гола», — считает Уткин.
Победу «Спартака» с разницей в один или два гола можно взять в букмекерской компании ФОНБЕТ с коэффициентом 2.15.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|
|
Александр Юшин
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Денис Кулаков
Урал
|1
|0
|1