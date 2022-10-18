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«Локомотив» — «Химки»: прогноз на матч Кубка России 18 октября 2022 года

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки» 18 октября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Станислав Магкеев.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив».

18 октября в матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» примет «Химки». Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть игру можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.25 мск.

Кубок России. Группа A
18 окт, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Локомотива» значительно больше шансов на победу. Поставить на успех железнодорожников можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода. Ничья идет за 4.90 (21%), виктория «Химок» — за 6.00 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.

Если считаете, что команда Гогниева не уступит в гостях, поставьте на это за 2.70.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.61.

Эксперты ожидают результативного матча, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.70.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.82, обратный исход — в 2.00.

Можете поставить на то, что «Химки» не забьют ни разу, за 2.36.

Наиболее реальный счет встречи, по мнению букмекеров, — 2:0 в пользу «Локо» за 7.20.

Изидор, &laquo;Локомотив&raquo;. «Локомотив» — «Химки»: Гогниев не остановит заведенный «паровоз»

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Химки»

Болельщики ждали, и вот наконец это случилось — «Локомотив» прервал серию из двух болезненных поражений. После ухода Йозефа Циннбауэра красно-зеленым под руководством Заура Хапова удалось победить «Торпедо» (1:0).

Для «Химок» это вдвойне неприятные новости — они ничего не могли сделать с еще тем, поникшим, «Локо». За две встречи железнодорожники разгромили красно-черных с общим счетом 8:0. А сейчас москвичи еще злее и мотивированнее — они все еще могут не выйти в плей-офф Кубка напрямую, а значит, им необходимо побеждать и забивать как можно больше. «Химки» попадут под горячую руку.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.81 (в случае минимальной победы хозяев произойдет возврат средств).

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
0
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«Ростов» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка России 18 октября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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