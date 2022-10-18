«Локомотив» — «Химки»: прогноз на матч Кубка России 18 октября 2022 года
18 октября в матче четвертого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» примет «Химки». Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть игру можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 18.25 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Локомотива» значительно больше шансов на победу. Поставить на успех железнодорожников можно за 1.50, это примерно 66% вероятности исхода. Ничья идет за 4.90 (21%), виктория «Химок» — за 6.00 (13%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4900 рублей.
Если считаете, что команда Гогниева не уступит в гостях, поставьте на это за 2.70.
Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.61.
Эксперты ожидают результативного матча, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.70.
Вариант «обе забьют» оценен в 1.82, обратный исход — в 2.00.
Можете поставить на то, что «Химки» не забьют ни разу, за 2.36.
Наиболее реальный счет встречи, по мнению букмекеров, — 2:0 в пользу «Локо» за 7.20.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Химки»
Болельщики ждали, и вот наконец это случилось — «Локомотив» прервал серию из двух болезненных поражений. После ухода Йозефа Циннбауэра красно-зеленым под руководством Заура Хапова удалось победить «Торпедо» (1:0).
Для «Химок» это вдвойне неприятные новости — они ничего не могли сделать с еще тем, поникшим, «Локо». За две встречи железнодорожники разгромили красно-черных с общим счетом 8:0. А сейчас москвичи еще злее и мотивированнее — они все еще могут не выйти в плей-офф Кубка напрямую, а значит, им необходимо побеждать и забивать как можно больше. «Химки» попадут под горячую руку.
Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.81 (в случае минимальной победы хозяев произойдет возврат средств).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1