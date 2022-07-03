3 июля «Локомотив» проведет первый матч под руководством нового главного тренера Йозефа Циннбауэра — соперником москвичей станет «Факел». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение клубу РПЛ. На победу «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 1.60, это примерно 62% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 3.70 (23%), успех «Факела» — за 5.40 (15%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3700 рублей и чистую прибыль в 2700 рублей.

Считаете, что «Факел» не позволит немецкому тренеру «Локо» стартовать в клубе с победы? Х2 доступен за 2.25.

Но также вы можете взять успех гостей с форой: Ф2(+1.5) идет за 1.49, Ф1(-1.5) — за 2.43.

Эксперты убеждены, что от «Локомотива» стоит ждать больше одного забитого мяча: ИТБ1 (1.5) оценен котировкой 1.60, ИТБ1 (2.5) — 2.85. Хотя бы один точный удар игроков «Факела» доступен за приятные 1.51.

Общий тотал матча больше 2.5 гола можно оформить за 1.70, обратный результат — за 2.08.

Три наиболее вероятных точных счета предложены с расчетом на победу «Локомотива»:

1:0 идет за 7.10;

2:0 — за 7.40;

2:1 — за 7.60.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Факел»

«Локомотив» в это межсезонье провел один товарищеский матч — обыграл 2:1 клуб ФНЛ «Велес». А спустя четыре дня железнодорожников возглавил немецкий тренер Йозеф Циннбауэр. Впрочем, его приход вряд ли кардинально повлияет на игру с «Факелом» — слишком уж мало времени прошло. Специалист только познакомился с футболистами и точно не станет в короткие сроки перестраивать тактику.

По составу москвичи сильнее соперника и должны выиграть, даже если используют глубокие резервы из академии. Домашнее поле им в помощь.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.60.