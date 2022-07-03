«Локомотив» — «Факел»: прогноз на товарищеский матч 3 июля 2022 года
3 июля «Локомотив» проведет первый матч под руководством нового главного тренера Йозефа Циннбауэра — соперником москвичей станет «Факел». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение клубу РПЛ. На победу «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 1.60, это примерно 62% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 3.70 (23%), успех «Факела» — за 5.40 (15%).
Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3700 рублей и чистую прибыль в 2700 рублей.
Считаете, что «Факел» не позволит немецкому тренеру «Локо» стартовать в клубе с победы? Х2 доступен за 2.25.
Но также вы можете взять успех гостей с форой: Ф2(+1.5) идет за 1.49, Ф1(-1.5) — за 2.43.
Эксперты убеждены, что от «Локомотива» стоит ждать больше одного забитого мяча: ИТБ1 (1.5) оценен котировкой 1.60, ИТБ1 (2.5) — 2.85. Хотя бы один точный удар игроков «Факела» доступен за приятные 1.51.
Общий тотал матча больше 2.5 гола можно оформить за 1.70, обратный результат — за 2.08.
Три наиболее вероятных точных счета предложены с расчетом на победу «Локомотива»:
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Факел»
«Локомотив» в это межсезонье провел один товарищеский матч — обыграл 2:1 клуб ФНЛ «Велес». А спустя четыре дня железнодорожников возглавил немецкий тренер Йозеф Циннбауэр. Впрочем, его приход вряд ли кардинально повлияет на игру с «Факелом» — слишком уж мало времени прошло. Специалист только познакомился с футболистами и точно не станет в короткие сроки перестраивать тактику.
По составу москвичи сильнее соперника и должны выиграть, даже если используют глубокие резервы из академии. Домашнее поле им в помощь.
Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -