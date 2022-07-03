Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Локомотив» — «Факел»: прогноз на товарищеский матч 3 июля 2022 года

Прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Факел» 3 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Йозеф Цинбауэр, новый главный тренер «Локомотива».
Фото Global Look Press

3 июля «Локомотив» проведет первый матч под руководством нового главного тренера Йозефа Циннбауэра — соперником москвичей станет «Факел». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Клубы.
03 июл, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение клубу РПЛ. На победу «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 1.60, это примерно 62% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 3.70 (23%), успех «Факела» — за 5.40 (15%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет выигрыш в 3700 рублей и чистую прибыль в 2700 рублей.

Считаете, что «Факел» не позволит немецкому тренеру «Локо» стартовать в клубе с победы? Х2 доступен за 2.25.

Но также вы можете взять успех гостей с форой: Ф2(+1.5) идет за 1.49, Ф1(-1.5) — за 2.43.

Эксперты убеждены, что от «Локомотива» стоит ждать больше одного забитого мяча: ИТБ1 (1.5) оценен котировкой 1.60, ИТБ1 (2.5) — 2.85. Хотя бы один точный удар игроков «Факела» доступен за приятные 1.51.

Общий тотал матча больше 2.5 гола можно оформить за 1.70, обратный результат — за 2.08.

Три наиболее вероятных точных счета предложены с расчетом на победу «Локомотива»:

  • 1:0 идет за 7.10;

  • 2:0 — за 7.40;

  • 2:1 — за 7.60.

Сергей Семак, &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» — «Црвена Звезда»: команду Семака ждет самый миролюбивый международный матч в истории

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Факел»

«Локомотив» в это межсезонье провел один товарищеский матч — обыграл 2:1 клуб ФНЛ «Велес». А спустя четыре дня железнодорожников возглавил немецкий тренер Йозеф Циннбауэр. Впрочем, его приход вряд ли кардинально повлияет на игру с «Факелом» — слишком уж мало времени прошло. Специалист только познакомился с футболистами и точно не станет в короткие сроки перестраивать тактику.

По составу москвичи сильнее соперника и должны выиграть, даже если используют глубокие резервы из академии. Домашнее поле им в помощь.

Рекомендуемая ставка: победа «Локомотива» за 1.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
2
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Мозес, Клаудиньо, Эджуке. Кто из легионеров уже сбежал из РПЛ, а кто только собирается
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
В агентстве Эраковича назвали неправдой информацию о возможном переходе в «Зенит»
Мхитарян — в «Интере», датчанин расторг контракт с «Краснодаром», Чалов вернулся в ЦСКА из Швейцарии
Источник: «Зенит» купит защитника «Црвены Звезды» Эраковича за 10-12 миллионов евро
Чалов поделился эмоциями от возвращения в ЦСКА
Федор Чалов присоединился к ЦСКА в Новогорске
Чернов о победе над «Енисеем»: «Победить и сыграть на ноль — всегда приятно!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: где смотреть бой UFC 3 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости