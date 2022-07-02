Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: где смотреть бой UFC 3 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
3 июля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится турнир UFC под номером 276, в главном бою которого чемпион средней весовой категории Исраэль Адесанья сразится с претендентом Джаредом Каннонье. Поединок нигерийца и американца начнется приблизительно в 7.00 по московскому времени и в прямом эфире будет показан сайтом matchtv.ru, а также телеканалом «Матч! Боец». Кроме того, все бои вечера будут доступны к просмотру на онлайн-платформе UFC Fight Pass.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Адесанью абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, это примерно 79% вероятности исхода. Успех Каннонье предложено взять за 4.10 (20%), ничью — за громадные 70.0 (1%).
Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае триумфа Каннонье принесет выигрыш 4100 рублей и чистую прибыль в 3100 рублей.
Досрочный успех чемпиона оценен котировкой 2.33, то же условие на претендента доступно за 5.70.
Можете выбрать способ, как именно будет добыта победа: нокаут, технический нокаут или дисквалификация у Адесаньи идет за 2.45, у Каннонье — за 6.70.
Триумф Исраэля болевым, удушающим или добровольной сдачей предложен за 20.0, у его соперника — за 25.0.
Также есть возможность поставить на количество раундов в поединке:
Если же бойцы отдадут выбор победителя судьям, то единогласное решение можно взять за 2.55, раздельное — за 7.10.
|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
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|0
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|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0
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|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -