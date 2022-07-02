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Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: где смотреть бой UFC 3 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя UFC Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье 3 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Исраэль Адесанья и Джаред Каннонье.
Фото Global Look Press

3 июля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится турнир UFC под номером 276, в главном бою которого чемпион средней весовой категории Исраэль Адесанья сразится с претендентом Джаредом Каннонье. Поединок нигерийца и американца начнется приблизительно в 7.00 по московскому времени и в прямом эфире будет показан сайтом matchtv.ru, а также телеканалом «Матч! Боец». Кроме того, все бои вечера будут доступны к просмотру на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Исраэль Адесанья. Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: нигериец проведет еще одну трусливую защиту пояса?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Адесанью абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, это примерно 79% вероятности исхода. Успех Каннонье предложено взять за 4.10 (20%), ничью — за громадные 70.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на аутсайдера в случае триумфа Каннонье принесет выигрыш 4100 рублей и чистую прибыль в 3100 рублей.

Досрочный успех чемпиона оценен котировкой 2.33, то же условие на претендента доступно за 5.70.

Можете выбрать способ, как именно будет добыта победа: нокаут, технический нокаут или дисквалификация у Адесаньи идет за 2.45, у Каннонье — за 6.70.

Триумф Исраэля болевым, удушающим или добровольной сдачей предложен за 20.0, у его соперника — за 25.0.

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Также есть возможность поставить на количество раундов в поединке:

  • ТБ 2.5 идет за 1.41, ТМ 2.5 — за 2.70;

  • ТБ 3.5 — за 1.64, ТМ 3.5 — за 2.12.

Если же бойцы отдадут выбор победителя судьям, то единогласное решение можно взять за 2.55, раздельное — за 7.10.

Прогнозы на спорт
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй: прогноз на бой UFC 3 июля 2022 года
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
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